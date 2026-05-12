국토교통부가 GTX-A·B·C 노선 추진 상황 점검에 나서면서 GTX-B 노선 연장 사업에도 관심이 이어지고 있다. 특히 남양주 마석에서 가평을 거쳐 춘천까지 연결되는 GTX-B 연장 사업이 추진되면서 가평 지역의 교통환경 개선 기대감도 커지고 있다.

국토교통부에 따르면 GTX-A 노선은 올해 하반기 전 구간 연결이 예정돼 있으며, GTX-B·C 노선 역시 착공 및 사업 추진이 진행 중이다. 이 가운데 GTX-B 노선은 마석~가평~춘천 구간 연장이 추진되고 있으며, 향후 사업이 완료될 경우 서울 접근성이 개선될 전망이다.

가평군은 기존 경춘선과 ITX-청춘 노선을 통해 서울 및 수도권 이동이 가능했으며, GTX-B 연장 추진과 함께 추가 교통 개선 기대감이 이어지고 있다. 여기에 제2경춘국도 개발도 추진 중으로 교통 인프라 확충이 예상된다. 업계에서는 GTX 노선이 지역 이동 편의성 개선에 영향을 미치는 주요 교통 인프라 중 하나로 평가하고 있다.

이러한 가운데 가평역 인근에서는 민간임대 아파트 ‘가평역 벽산블루밍 리베르’가 공급될 예정이다.

단지는 경기도 가평군 하색1지구 도시개발사업지구에 지하 2층~지상 최고 29층, 4개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 616가구 규모로 조성된다. 향후 하색2지구 개발도 예정돼 있어 추가 주거단지 조성이 계획돼 있다.

‘가평역 벽산블루밍 리베르’는 경춘선 가평역을 도보로 이용 가능한 입지에 들어서며, 경춘선 및 ITX-청춘 열차 이용이 가능하다. ITX-청춘 이용 시 청량리역까지 이동 가능하다.

또 GTX-B 노선 연장 추진과 제2경춘국도 개발 등이 예정돼 있어 향후 교통여건 변화에 대한 관심도 이어지고 있다.주거환경 측면에서는 칼봉산과 달전천, 북한강 등이 인접해 있어 자연환경을 갖춘 입지라는 설명이다.

가평역 벽산블루밍 리베르‘는 10년 후 분양 전환되는 민간임대 아파트로 공급 될 예정이며, 홍보관은 경기도 가평군 가평읍 달전리에 마련됐다.