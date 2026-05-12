[헤럴드경제=나은정 기자] 이스라엘군이 점령 중인 레바논의 한 마을에서 성모 마리아상을 모욕하는 사진을 찍었다가 결국 철창 신세를 지게 됐다.

11일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 이스라엘군은 레바논 남부의 마론파 기독교인 마을 데벨에서 벌어진 종교 모독 행위와 관련해 “행위를 저지른 병사에게는 징역 21일, 이 장면을 촬영한 병사에게는 징역 14일의 군 교도소행 처분을 내렸다”고 밝혔다.

처분을 받은 이스라엘 군인들은 최근 성모 마리아상의 입에 담배를 물리는 듯한 포즈로 사진을 찍었다가 해당 사진이 SNS에 퍼지면서 논란을 빚었다.

이후 해당 지역 작전을 담당했던 제162 사단장이 사건을 직접 지휘해 종교적 갈등으로 번질 수 있는 사건을 조기에 수습했다.

이스라엘군은 성명을 통해 “이번 사안을 매우 엄중하게 보고 있다”며 “군은 종교와 예배의 자유를 존중하며, 모든 종교 및 공동체의 성지와 종교적 상징물을 보호한다”고 강조했다. 아울러 “작전 지역에 진입하기 전, 병사들에게 종교 시설 및 상징물에 대한 처신 규정을 정기적으로 명확히 교육하고 있다”고 덧붙였다.

이스라엘은 이란 전쟁 직후 이란의 편에서 참전한 레바논 무장 정파 헤즈볼라와 대치를 이어오고 있다. 이런 가운데 지난 달에도 이스라엘 병사가 작전 중 마론파 기독교도 마을에서 예수상을 망치로 때려 부수는 듯한 모습이 포착돼 논란이 됐다.

당시 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장는 “용납할 수 없는 행위이자 도덕적 실패”라며 재발 방지를 위한 노력을 약속했다.