[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 프로야구 삼성 라이온즈 투수 출신인 돌부처 오승환을 창업지원단 특임교수로 임명했다고 11일 밝혔다.

오 특임교수는 KBO 리그를 비롯해 일본 프로야구(NPB)와 미국 메이저리그(MLB)에서 활약하며 한·미·일 통산 549세이브를 기록한 투수다.

이번 임명은 오 교수가 스포츠 분야에서 보여준 도전정신과 자기관리, 글로벌 경험 및 위기 극복 능력을 대학의 청년 창업 및 기업가정신 교육에 접목하기 위해 추진됐다.

앞으로 오 교수는 대구대 창업지원단과 기업가정신 및 스포츠 리더십 특강, 창업중심대학 및 RISE사업 연계 프로그램 등 다양한 활동에 참여한다.

오승환 특임교수는 임명식에서 “마운드 위에서 수많은 위기를 견디며 배운 인내심과 어떠한 상황에서도 최선을 다하는 책임감을 학생들과 아낌없이 나누고 싶다”고 말했다.

이재현 대구대 창업지원단장은 “오승환 선수가 학생들에게 스포츠 스타를 넘어 창업자로서 갖춰야 할 도전과 끈기, 책임감을 보여주는 롤모델이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.