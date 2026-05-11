[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]김하수 국민의힘 청도군수 후보가 11일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 들어갔다.

이날 개소식에는 이만희 국회의원을 비롯해 이철우 경북지사 후보 등 지역원로 및 사회단체 관계자 등수천여명의 군민과 지지자들이 몰렸다.

축사에 나선 이철우 경북지사 후보는 “김하수 후보는 지난 4년간 많은 성과와 결과로 능력을 증명한 군수“라며 “반드시 김하수 후보가 지난 4년의 업적과 성과를 기반으로 앞으로도 청도발전을 두 배로 이끌어야 한다”고 말했다.

이만희 국회의원은 “중앙정부에서는 이미 김하수 후보가 정책, 기획, 예산 등 모든 부문에서 능력이 검증된 군수라는 평이 자자한 만큼 군민들은 꼭 다시 한번 더 일할 기회를 만들어 달라”고 지지를 당부했다.

특히 개소식에는 김하수 후보의 딸이 붉은 운동화를 준비해 와 “신발 밑창이 모두 닳고 닳도록 군민들 가까이 다가가 군민들을 섬겨달라”며 신겨 주는 장면을 보여 지지자들의 열렬한 응원을 이끌어 냈다.

김 후보는 이날 주요 공약으로는 청도 자연드림파크 조기완공(청도 최초 산업단지), 청도버스 완전 무료승차 시행, 대구권 광역철도망 청도연장, 천만 웰니스관광 청도 건설, 혁신농업타운 확대 조성, 명문고 인재 집중육성 등을 제시했다.

김하수 후보는 인사말을 통해 “군민께서 맡겨주신 신뢰의 가치속에 중단없는 군정으로 청도발전 반드시 이루겠다”며 ”검증된 안정과 화합의 정신 아래 농민의 땀을 더 가치 있게 만들고 청년의 꿈에 더 큰 기회를 만들고 어르신 삶을 더 편안하게 만들겠다”고 약속했다.