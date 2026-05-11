[헤럴드경제=최원혁 기자] 경북 경주에서 일면식도 없는 시민에게 흉기를 휘두른 50대가 경찰에 붙잡혔다.

11일 연합뉴스에 따르면 경북 경주경찰서는 살인미수 혐의로 50대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 5시께 경주 봉황대 인근 공원에서 40대 B씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다.

A씨는 범행 직후 달아났다가 약 15분 만에 인근에서 경찰에 검거됐다. B씨는 병원으로 옮겨져 긴급 수술을 받았으며 현재 회복 중이다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 두 사람은 서로 전혀 모르는 사이며 원한 관계 등도 없는 것으로 나타났다. A씨는 경찰 조사에서 “옆에서 머리를 아프게 했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 범행 경위와 동기를 조사하고 있다.

앞서 지난 9일 광주 동구 금남로 일대에서는 20대 C씨가 귀가하던 여고생에게 흉기를 휘둘러 숨지게 하는 사건이 발생했다. C씨는 범행 직후 도주했다가 사건 발생 약 11시간 만에 주거지 인근에서 경찰에 체포됐다. 현재 구속 상태로 수사를 받고 있다.