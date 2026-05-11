[헤럴드경제=최원혁 기자] 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보가 출마 선언 현장에서 돌발 상황에 대해 보인 반응을 두고 온라인서 갑론을박이 이어지자 이에 대해 해명했다.
지난 9일 한 후보는 부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 무소속 출마 선언 기자회견을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다.
이때 현장을 촬영하던 한 카메라 기자가 한 후보를 따라 이동하던 중 발을 헛디뎌 무대 아래로 떨어졌다. 한 후보는 해당 장면을 목격하지 못했으나 사고 직후에 잠시 돌아본 뒤 별다른 반응 없이 고개를 돌렸다.
이 모습이 담긴 영상이 온라인에 퍼지자 누리꾼들은 “카메라 기자가 무대 아래에 떨어진 상태를 보고도 무시했다”, “최소한 괜찮냐는 말 한마디는 할 수 있었던 것 아니냐” 등 부정적인 목소리가 일었다. 반면 “현장이 혼잡해 상황을 즉시 알지 못했을 수 있다”며 한 후보를 옹호하는 목소리도 나왔다.
이에 한 후보 측은 “상황 발생 직후 사회자를 통해 현장 상황을 확인했고, ‘괜찮다’는 답변을 받은 뒤 기자회견을 진행했다”고 밝혔다. 이어 “이후에도 기자 상태와 관련해 별도로 소통하며 상황을 확인했다”고 했다. 그러면서 “선거 기간 악의적인 허위사실 유포는 엄벌 대상”이라며 “악의적인 허위사실 유포에 대해서는 법적 조치를 검토 중”이라고 덧붙였다.
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