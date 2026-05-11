[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 정윤민이 서울 북촌에서 브래드 피트를 만났다며 사진을 공개해 화제가 됐으나, 뒤늦게 AI로 사진을 조작했다고 밝혔다.

정윤민은 11일 자신의 인스타그램에 “북촌 사진 보고 내한한 거냐고 물어보시는 분들이 너무 많아서 해명 글 올립니다. 결론부터 말씀드리면, AI로 생성된 이미지에요”라고 적었다.

그는 “실존 인물과 배경을 이렇게까지 정교하게 만들어낼 수 있다는 게 저도 무서워서, 경각심을 가지자는 마음으로 가볍게 공유해 본 건데… 본의 아니게 큰 관심을 받게 되었네요”라고 해명했다.

그러면서 “기사까지 날 정도로 기술이 발전했다니 정말 놀라운 시대인 것 같아요. 다들 가짜 사진에 속지 않도록 조심 또 조심합시다! (빵형은 다음에 진짜로 오시면 만나는 걸로)”라고 덧붙였다.

정윤민은 지난 9일 자신의 인스타그램에 “북촌의 골목길에서 빵형을 만나다니 대박”이라는 글과 함께 북촌에서 브래드 피트와 나란히 사진을 찍은 사진을 올렸다.

브래드 피트가 내한한다는 소식이 공식적으로 알려진 바 없었기에 누리꾼들은 놀랍다는 반응을 보였고, 크게 화제가 됐다. 일각에서는 “AI로 조작한 것 아니냐”라는 의심까지 내놓았지만, 정윤민이 AI로 조작한 것이라고 밝히지 않았기 때문에 오해가 확산됐다. 정윤민은 이틀 동안 크게 화제가 됐음에도 자신이 한 거짓말을 바로잡지 않았다.

언론 매체와 누리꾼들이 사실 확인을 요청하자 뒤늦게 AI 조작이라고 사실을 밝힌 것은 문제가 있다는 지적이 나온다.

한편, 브래드 피트는 새 영화 ‘더 라이더스’ 촬영차 아일랜드 일대에 머물고 있는 것으로 알려졌다. 지난 주에 촬영장에서 팬들에게 손을 흔드는 모습이 포착된 바 있다.