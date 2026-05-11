공개매각, 한국투자금융지주 단독 응찰로 유찰

[헤럴드경제=김벼리 기자] 예금보험공사는 MG손해보험의 가교보험사인 ‘예별손해보험’의 공개매각을 위한 재공고 입찰을 추진한다고 11일 밝혔다.

앞서 진행된 예별손보 공개매각은 지난달 16일 한국투자금융지주 단독 응찰로 유찰됐다. 예비인수자로 하나금융지주, 한투금융, 미국계 사모펀드 JC플라워가 선정됐지만, 본입찰에는 한투금융만 단독 응찰했다.

예보 관계자는 “유찰 직후부터 잠재 매수자의 인수 의사를 타진했으며 일부 잠재 매수자의 입찰 참여 의향이 확인돼 재공고 입찰 추진을 결정했다”고 설명했다.

재공고 입찰은 이날부터 오는 6월30일까지 실시한다. 입찰 참여 의향이 있는 잠재 매수자는 약 7주간의 실사를 진행한 후 최종인수제안서를 제출할 수 있다.

입찰 결과 유효경쟁이 성립하면 7월 중순까지 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 필요시 수의계약 진행을 검토한다. 응찰이 없을 경우 5개 손보사(삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험·메리츠화재)로 계약 이전 절차가 진행된다.

예보 관계자는 “예별손보의 모든 보험계약은 조건 변경 없이 보호될 예정이며 보험계약자에게는 어떠한 불이익이 발생하지 않는다”고 말했다.