전문가 “항행능력 마비 의도 가능성” “피격 가능성 낮다” 정부입장과 배치 野선 “선거 앞둔 은폐시도” 파상 공세

정부가 호르무즈 해협에서 정박중 화재가 발생한 ‘HMM 나무호’와 관련해 “미상 비행체 2기의 타격이 있었다”고 발표했다. 다만 피격 가능성이 낮다는 정부 초기 평가와 다른데다 HMM 측은 지속적으로 “파공 흔적이 전혀 없다”고 밝힌 바 있어 혼란이 가중되고 있다.

유지훈 한국국방연구원 연구위원은 11일 “비행체의 첫 타격으로 선체 손상과 혼란을 유발한 뒤, 두 번째 타격으로 피해를 확대하거나 선박의 항행 능력을 마비시키려는 의도였을 가능성이 있다”며 “선박을 완전히 격침시키기보다는 운항 불능 상태로 만들고 정치·심리적 압박 효과를 극대화하려는 제한적 공격 양상”이라고 분석했다.

비행체 2기가 약 1분 간격으로 선미 좌현 평형수 탱크 상부를 공격했다는 점은 의도적으로 취약 부위를 겨냥한 제한적 정밀공격으로 보인다는 얘기다.

비행체 유형은 일반 정찰용 드론이 단순 충돌한 것이라기보다는 폭발물을 탑재한 자폭형 무인기, 소형 순항체, 또는 해상 표적 공격용 저고도 비행체였을 가능성이 있다. 타격 부위가 선체 상부에 가까운 위치였고 폭발 충격으로 선체와 기관실 계통까지 영향을 받았다는 점에서, 수면 위 또는 매우 낮은 고도에서 접근해 충돌·폭발한 형태로 보인다.

이는 당초 정부의 피격 가능성이 낮아 보인다는 관측과 결이 다르다. 앞서 위성락 청와대 국가안보실장은 지난 6일 “화재 초기 피격 가능성이 거론된 적이 있고, 저희도 그런 가능성을 염두에 두고 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 할 생각도 있었는데, 잠시 후 정보를 추가 검토해보니 피격이 그렇게 확실치는 않은 것 같다”며 “침수라든가, 배가 기울어졌다든가 하는 건 없었다”고 언급한 바 있다.

HMM 측 역시 파공 흔적은 물론 물이 새거나 금이 간 흔적, 찌그러진 흔적조차 없다고 강조한 바 있다.

이에 대해 박일 외교부 대변인은 “당초 선원이나 인근 선박을 통해서는 파공을 식별하지 못했기 때문”이라고 설명했다.

그러나 현재 공개된 사진 등을 보면, 공격 받은 것으로 추정되는 선미 좌현 평형수 탱크 상부는 일반적인 정상 운항 시 항상 물속에 완전히 잠겨 있는 부위라고 보기 어렵다. 완전한 수중 부위였다면 드론형 비행체보다는 기뢰, 어뢰, 수중폭발 가능성이 우선 검토됐을 가능성이 크다.

HMM 측도 당혹스러운 분위기다. 회사 관계자 “파공 부위는 내부 선원들은 물론 주변 선박에서도 살필 수 없는 사각지대였던 것으로 보인다”며 “선박의 손실이나 침수에 대해 전혀 듣지 못해 이렇게 피해가 큰 줄은 몰랐다”고 말했다.

정부는 비행체가 나무호를 타격한 사실을 확인한 뒤에도 공격 주체나 향후 대응에 대해 여전히 신중하게 접근하고 있다. 그러나 향후 선박 공격 주체가 이란으로 확인될 경우 미국 주도의 작전에 동참하는 방안을 포함, 더 적극적인 대응을 검토해야 한다는 압박이 불가피할 것으로 보인다.

현재까지 이란 정부는 이 사건에 자국 군이 개입하지 않았다고 주장하고 있다. 그러면서도 이란이 요구하는 호르무즈 해협 통행 조건을 준수하지 않으면 “의도치 않은 사건”이 일어날 수도 있다고 경고했는데, 이를 두고 이란 정부의 지휘계통을 벗어난 혁명수비대 등의 우발적인 공격을 염두에 둔 게 아니냐는 관측이 나오기도 했다.

한편 더불어민주당과 국민의힘이 뚜렷한 견해차를 보이고 있다. 국회 외교통일위원회의 긴급 현안질의 개최 시기를 두고도 의견이 엇갈리고 있어 당분간 여야의 신경전이 지속될 전망이다.

11일 여당 소속 외통위 관계자는 헤럴드경제와 통화에서 “(외통위 개최와 관련) 공격 기종과 주체가 특정되지 아직 않았기 때문에 그게 특정이 돼야 상임위가 열릴 수 있는 것”이라면서 “추가 피해나 교민 안전을 우선해야 하는데 야당이 전형적인 선거용 정치공세를 펼치고 있다”고 말했다.

현재 야당 측은 외통위 긴급 현안질의 개최 시기를 13일께로 제안한 반면, 민주당은 19일 또는 20일 개최를 주장하고 있다. 여당의 신중론 속에 국민의힘 측은 이틀 연속 공세를 이어갔다. 장동혁 국민의힘 대표는 11일 국회 최고위원회의에서 “이재명 정부가 이란에 돈까지 갖다바쳤다”며 “그 돈이 우리 선박을 공격한 드론으로 돌아왔을지도 모른다”고 주장했다.

장 대표는 “이미 이란 국영티비가 한국 선박을 표적으로 삼았다고 보도했는데, 때린 놈 자백에도 맞은 사람이 아니라고 한다”고 꼬집었다.

윤호·서영상·정석준·김해솔 기자