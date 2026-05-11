미국 메모리 반도체 4대 기업에 투자 메모리 반도체 소수 기업이 시장 독점 실적 개선세 당분간 지속될 전망

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH-아문디자산운용은 미국 메모리 반도체 기업에 집중 투자하는 ‘HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ 상장지수펀드(ETF)’를 오는 12일 상장한다고 11일 밝혔다.

해당 ETF는 인공지능(AI) 메모리와 스토리지 분야를 주도하는 미국 대표 4개 기업에 집중 투자하는 상품이다. 주요 구성종목은 마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털, 씨게이트 4종목으로 약 60%의 비중으로 구성했다. 이 외에도 메모리 반도체의 핵심 공정·장비 기업들을 함께 편입했다.

마이크론은 미국 유일의 메모리 반도체 기업으로 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 D램 중심의 AI 인프라 핵심 공급사다. 샌디스크는 낸드플래시 메모리 분야 강자다. 씨게이트와 웨스턴디지털은 AI 학습·추론 데이터 폭증에 따라 데이터센터용 하드디스크드라이브(HDD) 수요 증가의 수혜주로 꼽힌다.

AI 인프라 투자는 현재 그래픽처리장치(GPU) 중심에서 메모리 수요 확대 국면으로 이동하고 있다. AI 메모리 반도체는 기술력을 보유한 소수 기업이 시장을 과점하는 구조다. 특히 공급이 수요를 간신히 따라가는 상황에서 빅테크 기업들은 성능이 검증된 상위 기업의 제품을 우선적으로 채택하고 있는 상황이다. 메모리 과점 기업들의 실적 개선세가 당분간 지속될 것으로 전망되는 이유다.

김승철 NH-아문디자산운용 ETF투자본부장은 “메모리와 스토리지는 AI 학습·추론 전반의 핵심 인프라로 자리잡으며 AI 생태계 전략자산으로서 위상을 확고히 하고 있다”며 “HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ ETF는 글로벌 AI 투자를 주도하는 미국의 AI 메모리 반도체 인프라에 집중 투자할 수 있는 핵심 솔루션이 될 것”이라고 말했다.

NH-아문디자산운용은 코스피 지수가 7800선을 돌파하는 등 증시 호황이 이어지는 상황에서 다양한 ETF 상품을 선보이며 존재감을 키우고 있다. 특히 피지컬 AI 분야에 주목하고 있다. 올해 피지컬 AI 분야 중에서는 ▷에너지 ▷광통신 인프라 ▷AI 모델 ▷애플리케이션 ▷반도체 등 5대 포인트를 핵심으로 꼽았다.