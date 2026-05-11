하이엔드 특화 비용 등 1927억원 포함 사업비 전체 확정 금리로 금리 부담 낮춰 조합원 분담금 대출 불가 시에도 책임 조달

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 압구정5구역에 총 공사비 1조4960억원을 제안했다고 11일 밝혔다. 공사비에는 압구정5구역을 새로운 랜드마크 단지로 조성하기 위한 핵심 특화 상품과 별도 부담 항목까지 총 1927억원을 포함했다.

현대건설은 이날 “조합과의 ‘신뢰와 책임’을 앞세운 사업조건을 제안했다”며 이같이 전했다. 이번 공사비에는 ▷제로월(ZERO WALL)240도 광폭 파노라마 조망 ▷17m 하이 필로티 ▷순환형 커뮤니티 ‘더 써클 420’ ▷로보틱스 특화 등 ‘압구정 현대’만을 위해 개발된 상품이 포함된다.

조합이 향후 별도로 부담해야 하는 ▷대안설계 인허가 비용 ▷공사비 검증 비용 ▷커뮤니티 집기·비품 및 초기 운영 비용 등도 대표적이다. 여기에 ▷A.PT(Apgujeong Private Table) 서비스 ▷전용 홈페이지 구축 비용까지 반영해 사업 추진 과정에서 공사비와 별도로 증가하는 비용으로 인해 조합원의 부담이 증가하지 않도록 했다.

사업비 대여의 범위는 ‘조합이 필요로 하는 전체 사업비’로 넓혔다. 제안 금리는 ‘코픽스(COFIX)+0.49%’로 하며 조달 금리가 이를 초과할 경우, 현대건설이 부담하도록 하는 확정 금리 조건을 제안했다.

이주비는 압구정5구역 일대의 시세를 고려해 담보인정비율(LTV) 100%를 제안하고 기본 이주비와 추가 이주비 모두 동일한 금리를 적용했다. 통상적으로 추가 이주비는 기본 이주비보다 조달 금리가 1~2%가량 높지만, 동일한 금리를 적용하며 조합원의 이자 부담을 최소화하고자 했다.

추가 분담금은 입주 후 최대 4년(2+2)까지 납부를 유예하는 조건도 제안했다. 입주 시 금융권으로부터 금융 조달이 불가한 경우에도 현대건설이 책임 조달한다.

한편, 현대건설이 제안한 공사 기간은 67개월이다. 압구정 일대의 시공 경험을 통해 축적한 지반 데이터와 초고층 시공 역량을 바탕으로 산출한 것이다.

압구정5구역은 한강 인근에서 지하 5층의 깊이를 굴착해야 하는 고난이도 공사이다. 최고 68층의 초고층 구조물로 고층부 콘크리트 타설 기술과 외장, 설비까지 일반 건축물보다 시공 난이도가 높다는게 현대건설 측의 설명이다.

현대건설 관계자는 “‘압구정 현대’의 완성을 위해 압구정5구역에서 최고의 사업 조건을 제안했다”며 “통상적인 제안에서 벗어나서 조합이 필요로 하는 이행 가능한 조건을 통해 압구정 현대에 걸맞은 새로운 랜드마크 단지를 완성하겠다”고 밝혔다.

한편 압구정5구역 재건축은 한양1·2차 아파트 1232가구를 최고 60층, 약 1400가구 규모로 재건축하는 대형 사업이다. 현대건설은 단지명으로 ‘압구정 현대 갤러리아’를 제안했다.