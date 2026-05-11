[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 강성연이 직접 재혼 사실을 밝히며 새남편의 얼굴을 공개했다.

강성연은 10일 자신의 인스타그램에 배우자와 함께 찍은 여러장의 사진과 글을 올렸다. 공개된 사진 속 강성연과 남편은 환한 미소를 지은 채 카메라를 바라보고 있다.

강성연은 “긴 시간 속, 아린 마음 보듬어 지켜준 당신이 있어 웃을 수 있었다”며 “다시 살아낼 수 있는 힘과 시간을 선물해 준 당신과 함께하는 모든 것이 기적 같다”고 밝혔다.

그는 이어 “서로를 향한 깊은 배려와 신뢰 속에서 다정하고 평안하게 살자”며 “참 많이 고맙고 존경하고 사랑한다”고 남편에 대한 애정을 드러냈다.

강성연은 또 팬들에게는 “저와 아이들은 참 좋은 분과 함께 새로운 가정을 꾸려서 귀한 웃음과 행복을 만들어 나가는 중”이라며 “행여나 시끄러워질까 봐 조심스러웠던 지난 시간들이 있었기에 이제야 알려드리는 점 깊은 이해 부탁드린다”고 했다.

그는 “현재 제가 어떻게 살아가고 있는지 여러분께 제대로 알려야 하는 것 또한 중요하다는 것을 깨닫고 용기를 내본다”며 “인스타그램이 유일한 소통과 고백의 장이기에 깊고 오랜 고민 끝에 제 마음을 나눈다”고 했다.

강성연은 또 “행복하지 않은 날들도 단 한번뿐인 내 소중한 인생의 한 부분이므로 잘 포개 접어 단단하게 꾸려나갈 각오와 함께, 여러분이 보내주셨던 귀한 응원에 힘입어 더 행복해지겠다”며 “여러분의 귀한 하루하루에 평안과 건강을 기원한다”고 말했다.

강성연은 지난 2012년 피아니스트 김가온과 결혼해 두 아들을 낳았지만, 2023년 12월 이혼했다.