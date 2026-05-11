일본 지바현서 3일간 K-콘텐츠 페스티벌 개최 33팀 출연진·16개 협찬사·300개 부스 마련

[헤럴드경제=차민주 기자] CJ ENM이 일본에서 개최한 ‘K-콘텐츠’ 페스티벌 ‘케이콘 재팬(KCON JAPAN) 2026’을 성황리에 마무리했다. 이번 케이콘은 K-팝을 넘어 K-라이프스타일 행사까지 확대해 3일간 약 12만명의 관객이 몰린 것으로 나타났다.

11일 CJ ENM은 지난 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 개최한 케이콘 재팬 2026이 마무리됐다고 밝혔다.

케이콘 재팬 2026은 CJ ENM이 올해 처음으로 개최한 케이콘이다. K-팝 공연을 넘어 K-라이프스타일까지 아우르는 행사를 마련했다고 이 회사는 강조했다.

우선 CJ ENM은 K-트렌드를 체험할 수 있는 300개의 부스를 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영했다. ‘워크 인 소울 시티(Walk in SOUL CITY)’라는 콘셉트로 공간을 기획, 지하철 개찰구, 역 명 사이니지, 스트릿 상징 랜드마크 등 체험형 콘텐츠를 구성했다.

아울러 ‘K-스토리 존(K-STORY ZONE)’을 신설했다. 해당 공간에서는 CJ 4DPLEX의 SCREENX 상영관을 통해 K-콘텐츠를 몰입감 있게 즐길 수 있는 체험이 제공됐다. ‘K-시네마 쇼케이스(K-CINEMA SHOWCASE)’에서 인공지능(AI) 기술이 접목된 미래형 콘텐츠와 K-콘텐츠 산업의 현재와 미래를 조망하는 프로그램을 선보이며 관객의 호응을 받았다고 CJ ENM은 설명했다.

‘K-뷰티 존(K-BEAUTY ZONE)’도 마련했다. 이 공간에서는 올리브영이 올해 처음 공개하는 ‘올리브영 페스타’ 월드투어의 첫 시작인 ‘올리브영 페스타 JAPAN 2026’이 열렸다.

한국의 밤거리와 먹자골목 분위기를 구현한 ‘K-푸드 존(K-FOOD ZONE)’도 선보였다. 약 1000여명이 동시에 이용할 수 있는 공간으로, 다양한 음식과 K-디저트를 즐기고자 하는 관객들이 몰려 빠른 회전율을 보였다고 CJ ENM은 밝혔다.

다양한 브랜드도 참여했다. 삼성 갤럭시는 3년 연속 타이틀 스폰서로 함께해 제품 체험과 케이콘의 콘텐츠를 연계한 경험을 제공했다. 이 외에도 올리브영, 비비고, 티빙을 비롯해 Visa, KDDI, 트래블월렛, 삼양푸드 재팬, 한국농수산식품유통공사, 이삭토스트, 서울관광재단, 농심 재팬, 티젠, 대한장애인체육회, 한국국제문화교류진흥원 등 총 16개의 협찬사가 참여했다.

중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단과 협력해 중소기업의 진출을 돕는 ‘K-컬렉션(K-COLLECTION)’에는 총 50개 사가 참여했다. 이는 지난해 대비 10개 사가 확대된 규모다.

K-팝 공연 무대도 펼쳐졌다. 특히 올해는 아티스트 간 협업 무대와 관객 참여형 퍼포먼스를 결합해 다양한 볼거리를 제공했다고 CJ ENM은 강조했다. 또 토롯코 및 돌출 무대 등으로 공간을 확장하고, 하나의 몰입형 라이브 경험을 구현해 무대를 보다 생생하게 관람하도록 했다.

엠카운트다운의 오프닝 무대는 최초의 ‘케이콘 글로벌 앰배서더’ 성한빈이 맡았다. 이어 f(x)의 ‘Electric Shock’, TWICE의 ‘THIS IS FOR’, 워너원의 ‘Beautiful’ 등 K-팝 히트곡 커버 무대, DREAM STAGE 등이 이어졌다.

신형관 CJ ENM 음악콘텐츠사업본부장은 “K-팝을 넘어 K-라이프스타일까지 확장된 이번 케이콘은 글로벌 팬이 직접 체험하고 취향을 발견할 수 있는 복합 문화 플랫폼으로서의 가능성을 다시 한번 확인한 자리였다”며 “앞으로도 CJ ENM은 아티스트 글로벌 진출 기회 확대와 브랜드의 해외 진출을 돕는 상생 플랫폼으로서 KCON의 역할을 확장하겠다”고 했다.