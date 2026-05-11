[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아의 ‘최애’ 야식이 라면이라고 밝혔다.

10일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’는 ‘여왕과 사는 남자’ 특집으로 꾸며졌다.

이날 먼저 냉장고를 공개한 사람은 고우림이었다. 그는 김연아의 음식 취향을 묻자 “라면을 굉장히 좋아한다”고 말했다.

이어 “아내가 선수 시절에 라면을 못 먹은 게 굉장히 한이 됐나 보더라. 지금도 라면을 끓이면 배가 불러도 먹는다”고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

고우림은 “국물 라면도 좋아하는데 짜장라면을 특히 좋아한다”고 덧붙였다.

이후 고우림은 “아내가 김치볶음밥을 기가 막히게 만든다. 간을 잘 맞춘다”면서 김치볶음밥을 비롯해 베이컨 토마토 파스타, 몽골리안 비프, 아메리칸 브렉퍼스트 등 김연아가 만들어 준 음식 사진을 공개해 보는 이들의 부러움을 자아냈다.

고우림은 2022년 김연아와 결혼했다. 고우림은 1995년생이고, 김연아는 1990년생이다.