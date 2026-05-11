의전 차량으로 프리미엄 비즈니스 세단 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 아우디 코리아는 지난 8일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 제62회 백상예술대상에 프리미엄 비즈니스 세단 ‘더 뉴 아우디 A6’를 공식 의전 차량으로 지원했다.

아우디 코리아가 지원한 ‘더 뉴 아우디 A6’는 아우디 프리미엄 세단의 핵심 가치를 집약한 모델로, 세련된 디자인과 우수한 공기역학 성능, 직관적인 디지털 경험을 바탕으로 높은 완성도를 구현했다.

백상예술대상은 지난 1년간 방송·영화·연극 부문에서 활약한 제작진과 출연자를 대상으로 시상하는 국내 대표 종합예술 시상식으로, 1965년 시작 이후 한국 대중문화예술 발전과 예술인의 사기 진작에 이바지해 왔다.

올해 시상식은 8년째 MC 호흡을 맞춰온 신동엽, 수지, 박보검이 진행을 맡아 현장을 빛냈다. 백상예술대상의 영예는 영화 ‘왕과 사는 남자’의 배우 유해진과 JTBC 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’의 류승룡에게 돌아갔다.

스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 “백상예술대상과 아우디 A6는 최고의 완성도를 향한 디테일의 가치라는 공통점을 지니고 있다”며 “이번 협업을 통해 진보적인 디자인과 시대를 초월한 품격으로 아티스트들의 빛나는 순간을 더욱 특별하게 완성하고자 한다.”라고 말했다.