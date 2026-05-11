퇴거 위기와 낙상 겪은 80대 독거노인 대상 10개월 통합사례관리 추진 생활 안정부터 건강 회복까지 단계별 지원… 돌봄 공백 없는 일상 회복 도와

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구 삼선동주민센터가 퇴거 위기와 낙상을 겪은 80대 독거노인을 대상으로 약 10개월간 통합사례관리를 이어가며 주거 안정과 건강 회복, 돌봄서비스를 지속적으로 연계하고 있다.

고령 1인 가구 증가로 주거·건강 위기가 복합적으로 나타나는 사례가 늘어나는 가운데, 주민센터는 주거 이전 이후 생활 안정과 건강 회복을 단계적으로 관리하며 대상자의 일상 회복을 도왔다.

이번 사례의 주인공인 A씨(80대)는 지난해 지역 재개발로 인해 오랫동안 살던 거주지를 떠나 고시원으로 거처를 옮겼다. 그러나 얼마 지나지 않아 고시원 퇴거 통보를 받으며 다시 주거 불안정 상황에 놓였다. 주민센터는 고령 1인 가구가 주거 문제를 해결하는 과정에서 건강과 일상 유지에 어려움이 함께 나타나는 복합 위기 상황으로 보고 즉시 사례관리 대상자로 선정했다.

주민센터는 A씨가 새 거처로 옮긴 이후 생활 안정과 정착을 위한 지원을 이어갔다. 초기에는 낡은 가전과 최소한의 옷가지뿐이었던 환경을 개선하기 위해 냉장고, 세탁기, 침구류 등 생활필수품을 연계해 생활 기반 마련을 도왔다.

특히 정착 초기부터 사물인터넷(IoT) 안부 확인 서비스와 방문 간호, 노인맞춤돌봄서비스를 연계해 안전망을 강화했으며, 주 1회 정기적인 밑반찬 지원으로 식생활 안정을 뒷받침했다.

일상 회복이 순탄치만은 않았다. 지원 과정 중 A씨가 외출을 준비하다 낙상으로 골절상을 입어 입원하는 위기를 겪었다. 주민센터는 즉시 긴급복지 의료비를 연계해 경제적 부담을 덜어주었으며, 퇴원 이후에는 돌봄SOS 일시재가서비스와 방문 지원을 이어가며 회복기 돌봄 공백이 발생하지 않도록 지속적으로 관리했다.

현재도 주민센터의 정기 모니터링과 IoT 안부확인, 밑반찬 지원, 노인맞춤돌봄서비스 등이 이어지며 일상 회복을 돕고 있다. 가정의 달을 맞아 지역 종교기관 후원금이 연계됐으며 봉사단 방문도 예정돼 있어 가족 돌봄의 공백을 지역사회가 함께 메워갈 예정이다.

이명주 삼선동장은 “사례관리는 단기 지원에 그치는 것이 아니라 주민의 일상이 안정적으로 이어지도록 함께하는 과정”이라며 “앞으로도 위기 상황에서 돌봄 공백이 발생하지 않도록 통합 지원을 이어가겠다”고 말했다.