[헤럴드경제=윤호 기자]정부는 10일 호르무즈 해협에서 정박중 화재가 발생한 ‘HMM 나무호’에 대해 “미상 비행체 2기의 타격이 있었다”고 밝혔다.

박일 외교부 대변인은 이날 브리핑을 통해 “정밀한 현장조사, CCTV 확인 및 선장 면담결과 지난 4일 현지시간 15시 30분께 미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평행수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 2차례 타격했다”며 “타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생한 것으로 확인됐다”고 설명했다.

이로 인해 좌측 선미 외판이 폭 약 5ｍ, 선체 내부로 깊이 약 7ｍ까지 훼손됐으며, 선체 안 프레임은 내부 방향으로 굴곡됐고 선체 외판은 외부 방향으로 돌출 및 굴곡됐다.

박 대변인은 “CCTV 영상에 해당 비행체가 포착됐으나, 발사 주체와 정확한 기종 및 물리적 크기 등을 확인하기에는 제약이 있는 상황”이라며 “현장에서 수거된 비행체 엔진 잔해 등을 추가 분석할 예정”이라고 했다.

그는 “기관실 화재는 미상의 비행체 1차 타격으로 발화가 되고 이후 2차 타격으로 화재 규모가 급격히 확산된 것으로 보이며, 화재 원인은 선박 내부와는 무관한 것으로 추정된다”고 덧붙였다. 발화 지점은 평행수 탱크 상판 천공된 지점으로 확인됐다.