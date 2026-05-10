“무소속·타당 후보 돕는 당원 명백한 해당행위” “진주시장·경남도의원 단일화 결실…울산·경남 협의 중”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 10일 6·3 지방선거와 재·보궐선거 관련 가칭 공정선거 조사특별위원회를 설치하겠다고 밝혔다. 타당 후보자나 이번 공천에 불복하고 탈당한 인사들을 돕는 경우 엄정 대응하겠다는 방침이다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “이런 특별위가 필요하다는 의견이 있어서 오늘 비공개 최고위원회의에서 위원회를 설치하고, 위원장을 제가 맡기로 했다”며 이같이 밝혔다.

조사특위는 지선 기여도 평가를 하고, 타당 혹은 무소속 후보 지원하는 행위에 조치하는 활동을 하게 된다. 조 사무총장은 “지선 과정에서 신상필벌을 명확하게 하겠다”며 “선당후사가 기본인데, 선당후사가 아니라 선사후당하는 태도는 당에서 용납할 수 없다”고 말했다.

이어 조 사무총장은 “당에서 징계받아 제명되거나 징계, 당원자격 정지 등으로 출마 자격이 없는 사람들이 탈당해서 무소속 또는 다른 정당으로 출마한다. 대표적으로 김관영 전북지사”라며 “이분들이 당선돼서 복당하겠다(고하는데) 민주당이라는 공당은 본인 맘대로 들락날락할 수 있는 정당이 아니다”고 선을 그었다.

그러면서 “무소속 김 지사를 돕는 당원이 있다면 명백한 해당 행위에 해당하기 때문에 특위 조사에 따라 엄정한 조치를 취하겠다”고 덧붙였다.

특히 김 지사를 겨냥해 조 사무총장은 “(김 지사 측에서) ‘컷오프시킨 이유로 내란 프레임을 씌웠다’고 왜 황당한 주장을 하느냐”며 “관련 주장은 명백히 허위에 기초해 있기 때문에 법률적 대응을 검토하겠다”고 말했다.

조 사무총장은 “어차피 합당하기 때문에 민주당에서 징계되나 공천받지 못한 사람 중 (혁신당이) 주요 자원을 빼간다는 얘기가 있다. 실제로 우리 당을 탈당해서 혁신당에 가는 사람이 있다”며 “합당이든 통합이든 개별적 입당이든 어떤 형태로든지 간에 당의 공천 불복 행위는 지워지지 않는다”고 재차 강조했다.

조 사무총장은 울산·경남 지역의 후보자 단위에서 혁신당·진보당 등과 단일화 논의가 진행되고 있다고 밝혔다. 그는 “지역 간 주고받기를 중앙당 차원에서 하지 않는다는 것이고, 지역 차원에서 후보자 단위의 단일화 논의는 한다는 입장”이라며 “김상욱 후보와 울신시당이 단일화 논의를 계속하고 있다”고 말했다.

이어 “진주시장으로 우리 당의 갈상돈 후보로 단일화했고, 경남도의원 후보는 진보당 후보가 출마하는 (식의) 지역 차원의 단일화 결실을 맺은 게 있다. 진주형 모델이 만들어질 것”이라며 “경남도지사 관련 협의도 진보당·혁신당 등과 저희 당이 협의하는 걸로 안다”고 말했다.

한편, 민주당은 이날 중앙당 선거대책위원회를 출범하고 본격 지선 체제를 가동한다. 민주당 선대위는 11일 강원 춘천시에서 첫 번째 선대위 회의를 진행할 예정이다.