김지호 “후보 정체성 의구심” 발언 논란 후 사과

[헤럴드경제=주소현 기자] 김용남 더불어민주당 경기 평택시을 국회의원 재선거 후보는 10일 “김지호 전 더불어민주당대변인과 서로 입장을 허심탄회하게 나누는 시간을 가졌다”고 밝혔다.

김 후보는 이날 자신의 페이스북에 “김 전 대변인은 앞서 있었던 과한 표현에 대해 직접 사과의 뜻으로 캠프 방문을 요청했고 어제 평택까지 찾아와 진심 어린 말씀을 전해주셨다”며 이같이 적었다.

김 후보는 “저 역시 정치를 하다 보면 때로는 오해가 있을 수 있지만 더 큰 목표를 위해 서로 손을 맞잡고 함께 나아가는 게 중요하다고 생각한다”며 “사소한 오해는 털어내고 평택 발전과 시민 삶의 변화를 위해 함께 힘을 모아가겠다”고 했다.

앞서 김 전 대변인은 지난 8일 YTN라디오에 출연해 “김 후보가 세월호 특조위 예산 낭비 지적이나 위안부 합의, 이태원 참사 관련 과거 발언들에 대해 ‘그때 잘했다’는 식으로 거침없이 말하고 있다”며 “이런 태도는 후보의 정체성에 의구심을 갖게 한다”고 비판했다.

그러면서 “당 합당 얘기까지 나오는 마당에 같은 이념을 가진 식구라면 선을 지켜야 한다”며 “(김 후보는) 자기 마음대로 할 것 같으면 무소속으로 나가지 왜 단체 생활을 하나”라고 주장했다.

자신의 발언으로 논란이 일자 김 전 대변인은 “다소 과한 표현을 사용했다”며 몇 시간 만에 사과했다. 그는 지난 8일 자신의 페이스북에 “여러모로 쉽지 않은 여건 속에서도 선거운동에 임하고 계신 김용남 후보님께 송구한 마음을 전하며 조속히 직접 찾아뵙고 사과의 말씀을 드리겠다”면서 이같이 적었다.

그러면서 “앞으로 더욱 신중한 자세와 책임 있는 언행으로 임하겠다”면서 “아울러 김용남 후보님께서 평택에서 승리하실 수 있도록 저 역시 힘을 보태겠다”고도 덧붙였다.