수입도 25.3% 증가…대미 수출 13.1% 증가

[헤럴드경제=차민주 기자] 중동 위기로 국제 경제가 휘청이는 가운데 중국의 지난달 수출액이 급증했다.

9일 중국 해관총서(관세청)와 연합뉴스에 따르면 중국의 지난 4월 수출 총액은 3594억4000달러(약 526조원)로 집계됐다. 전년 동기인 지난해 4월 대비 14.1% 증가한 수치다.

이로써 중국의 수출액은 예상 시장 전망치를 크게 상회했다. 로이터통신과 블룸버그통신은 각각 중국 수출액 증가세를 7.9%와 8.4%로 예상한 바 있다.

중국의 지난 4월 수입액도 2746억2000만달러(약 402조원)로 25.3% 증가했다. 이는 로이터 전망치(15.2%)와 블룸버그 전망치(20.0%)를 모두 웃도는 숫자다.

이에 따라 지난달 중국의 무역 흑자액은 848억2000만달러(약 124조원)를 기록했다. 지난 1∼4월 누계 무역 흑자액은 3477억달러(약 509조원)로 집계됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 방중을 앞둔 가운데 중국의 대미 수출도 늘어 이목이 쏠린다. AFP 통신에 따르면 대미 수출은 367억6000만달러(약 53조원)로 집계됐다. 미중 무역전쟁이 격화했던 지난해 4월과 비교해 11.3% 늘어난 수치다.

아울러 지난 4월 중국의 대미 흑자는 230억7000만달러(약 33조원), 미국으로부터의 수입액은 136억9400만달러(약 20조원)로 집계됐다.

중국은 내부 사정과 달리 무역 부문에서는 활황하고 있는 모습이다. 이 국가는 수년째 부동산 경기 침체와 내수 부진 상황을 겪고 있다.