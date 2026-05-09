당사자 거부로 신상 공개 미뤄진 새 누리꾼 유포

[헤럴드경제=차민주 기자] 광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해한 장모(24) 씨의 신상이 사회관계망(SNS)을 통해 밝혀졌다. 당사자 거부로 신상 공개가 미뤄진 새 누리꾼이 실명과 사진을 유포한 것이다.

9일 인스타그램, 유튜브 등 SNS와 연합뉴스에 따르면 장씨의 이름과 최근 및 청소년 시기의 사진 등 신상이 유포되고 있다.

앞서 전날 광주경찰청은 신상정보 공개 심의위원회를 열어 장씨의 신상 공개 결정을 결정했다. 그러나 장씨가 동의하지 않으면서 게시 시점은 오는 14일로 미뤄졌다. 그 사이 장씨의 신상은 누리꾼에 의해 SNS에 유포, 확산됐다.

앞서 장씨는 지난 5일 0시 11분께 광주 광산구 월계동의 보행로에서 고교 2학년생 A(17) 양을 살해하고, 다른 고교생 B(17) 군에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의(살인·살인미수 등) 로 구속됐다.

장씨는 범행 동기에 대해 거주지 일대를 배회하던 중 두 차례 마주친 여고생을 상대로 별다른 목적 없이 범행했다고 진술했다. 또 다른 피해자는 범행이 이뤄지던 시점에 여성의 비명을 듣고 도움을 주려 했던 고2 남학생이다.

장씨는 “사는 게 재미가 없었다”, “자살을 고민하던 중 범행을 결심했고 누군가 데리고 가려 했다”는 주장을 반복 중인 것으로 알려졌다.

경찰은 체포 당시 압수했던 스마트폰의 디지털포렌식 조사를 진행 중이다. 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사도 실시했다.