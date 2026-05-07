[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]국민의힘 조현일 경산시장 후보가 6일 오후 당원과 지지자, 지역 주민 등 2000여명이 운집한 가운데 선거사무소 개소식을 열었다.

이날 행사에는 이철우 경북지사 후보를 비롯해 임종식 경북도교육감 후보, 대한조계종 10교구 교구장 은해사주지 성로큰스님, 국민의힘 주요 당직자들과 지역 원로들이 대거 참석했다.

조현일 후보는 인사말을 통해 “민선 8기 동안 오직 경산 발전과 시민 행복만을 생각하며 운동화 끈을 동여매고 달려왔다”고 밝혔다.

이어 “현대 프리미엄 아울렛과 임당 유니콘파크 조성 등 경산의 지도를 바꿀 대형 사업들을 중단 없이 마무리하기 위해서는 ‘검증된 실력’과 ‘강력한 추진력’을 갖춘 시장이 반드시 필요하다”고 강조했다.

이날 조 후보는 ‘더 큰 경산, 행복한 시민’을 위한 민선 9기 핵심 공약을 제시했다.

경산5산업단지 로봇클러스터 조성, 경산형 공공키즈카페 건립, 365일 24시간 돌봄 중단 ZERO, 현대프리미엄아울렛과 연계한 체류형 관광벨트 구축, 장애인 생애주기별 경산안심케어 등이다.