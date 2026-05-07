동주민센터, 종합사회복지관, 동 지역사회보장협의체 협력으로 고독·고립 위험가구 조기 발굴 및 맞춤형 서비스 연계

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구가 사회적 고립 해소와 고독사 예방을 위한 ‘연결고리 프로젝트’를 올해부터 17개 전 동으로 확대 추진한다.

‘연결고리 프로젝트’는 동주민센터, 종합사회복지관, 동 지역사회보장협의체, 지역 주민이 함께하는 민관 협력체계를 기반으로 고독·고립 위험가구를 조기에 발굴하고 정기적인 안부 확인과 생애주기별 맞춤형 서비스를 연계해 사회적 고립을 예방하는 사업이다.

구는 지난해 4개 동 시범 사업을 통해 공동체 공간 활용과 사회관계망 형성 프로그램의 효과를 확인한 만큼, 올해는 사업 범위를 17개 전 동으로 확대해 보다 촘촘한 지역사회 안전망을 구축할 계획이다.

지난해 왕십리도선동, 왕십리제2동, 응봉동, 성수1가제2동 총 4개 동에서 진행된 시범 사업은 경로당, 복지관, 성당 등 참여자 생활권 내 익숙한 공간을 활용해 프로그램 초기 진입장벽을 낮추고 참여 지속성을 높였다는 평가를 받았다.

사업 효과는 수치로도 확인됐다. 시범 사업 참여자 47명을 대상으로 사전·사후 조사 결과, 사적 지지망은 1.24에서 1.49로, 공적 지지망은 0.60에서 1.05로 상승했다. 외출과 연락 빈도를 의미하는 사회적 연결망 지수도 3.17에서 3.41로 높아졌으며, 외로움 척도는 감소한 것으로 나타났다.

‘연결고리 프로젝트’의 핵심은 지역사회 안에서 관계가 단절된 주민을 조기에 찾아내고 일상 회복과 사회참여로 연결하는 데 있다. 이를 위해 구는 고독사 위기대응시스템과 복지 사각지대 발굴시스템을 활용해 질병, 치매, 자살 고위험 정보와 건강보험료 체납, 단전·단수 등 위기 징후 정보를 분석해 위기 의심가구를 선제적으로 선별한다. 여기에 촘촘발굴단, 우체국 집배원, 명예사회복지공무원 등 현장 인력을 연계해 직접 방문 조사와 생활 실태 파악에도 나선다.

발굴 이후에는 위험군별로 정기 안부확인, 상담, 복지자원 연계, 생애주기별 맞춤형 프로그램 등을 지원, 사회보장정보시스템에 등록해 지속적으로 관리한다. 저위험군은 예방 중심의 정보 제공과 모니터링을 실시하고, 중위험군은 직접적인 서비스 연계 대상으로 관리하며, 고위험군은 집중 모니터링과 위기개입을 병행하는 방식이다.

또 카카오톡 채널 ‘성동이웃살피미’, 복지위기 알림서비스 등 온오프라인 신고 채널을 통해 이웃이나 본인이 직접 위기 상황을 알릴 수 있도록 하고, 위기가구가 실제 수급자로 선정될 경우에는 신고포상금도 지급한다.

정기 안부확인 체계도 한층 강화된다. 동 지역사회보장협의체 중심의 ‘주주돌보미사업단’과 ‘우리동네돌봄단’이 유선 및 방문 안부확인을 수행, 똑똑안부확인서비스, 인공지능(AI) 스피커, 스마트플러그 등을 활용해 통화 이력, 전력 사용량, 움직임, 조도, 온도 변화 등을 모니터링함으로써 돌봄 공백을 최소화한다.

아울러, 청년, 중장년, 노인 등 생애주기별 맞춤형 지원에도 힘쓴다. 청년층은 심리·정서적 불안과 은둔 위험 등을 고려해 마음 회복과 일상 회복 중심 프로그램을 운영, 중장년과 노인 대상자는 사회관계망 형성 프로그램과 함께 외출 및 외부 활동 참여를 유도하는 생활쿠폰 지원 등을 병행할 계획이다.

이 밖에도 저장강박 등으로 주거환경이 열악한 가구에 대해서는 청소 및 환경개선 지원을 추진, 무연고 사망자 유품 정리 및 특수청소 지원도 사후관리 사업으로 연계한다.

구 관계자는 “올해 전 동 확대를 통해 더 많은 주민이 일상 속 연결을 회복하고 지역사회 안에서 보호받을 수 있도록 할 것”이라며“앞으로도 생애주기별 맞춤형 지원과 촘촘한 안부 확인 체계를 통해 누구도 소외되지 않는 따뜻한 공동체를 만들어 가겠다”고 말했다.