“오늘은 내가 주인공”…치유상담·체험, 힐링공연, 경연대회 등 다채로운 편성

청소년·시민 함께한 마음건강 증진의 장 큰 호응

청소년 마음건강 증진과 정서 회복을 위한 ‘2026 서울청소년 마음건강 페스타’가 지난 3일 서울 여의도한강공원 물빛무대 일원에서 성황리에 개최됐다.

서울시가 후원하고 한국어린이청소년문화원이 주최한 이번 행사는 청소년과 시민 누구나 참여할 수 있는 열린 축제로 운영됐다. 특히 다양한 체험프로그램, 전문 상담, 힐링공연, 경연대회 등을 통해 청소년 마음건강을 증진하고 그 중요성을 알리는 소중한 장으로 마련됐다.

오전 궂은 날씨였음에도 불구하고 사전에 프로그램 예약에 나선 청소년과 가족 단위 시민들의 발길이 이어졌으며, 물빛무대와 체험부스를 중심으로 곳곳에서 다채로운 프로그램이 진행됐다.

건강하게 스트레스 해소하는 방법 제시

이번 행사는 단순한 체험활동을 넘어 청소년 스스로 감정을 인식하고 표현하며 스트레스를 건강하게 해소할 수 있는 방법을 제시하기 위해 기획됐다. 현장에서는 △감정 드로잉과 예술활동을 통한 음악·미술 치유프로그램 △개인 맞춤형 식습관 상담을 제공한 해피 루트런 체크업 △참여자 메시지 월로 운영된 포토부스 △감정 회복을 돕는 컬러링 아트 테라피 △스트레스 완화를 위한 힐링 아로마 테라피 △청소년 고민 상담 프로그램 마음토크(Talk Talk) 타로상담 △퍼스널 컬러체험 등 다양한 콘텐츠가 운영됨으로써 참관객들로부터 높은 호응을 얻었다.

사전예약 프로그램으로 진행된 청소년 힐링요가 프로그램 역시 큰 관심 속에서 운영됐다. 참가한 청소년들은 시원한 한강을 배경으로 한 야외 공간에서 호흡과 명상을 중심으로 요가프로그램을 체험하며 심신의 긴장을 완화하고 정서적 안정을 경험했다.

프로그램에 참가한 한 여중학생은 “평소 쉽게 접하기 어려운 전문 심리상담과 이색적인 힐링 체험프로그램이 인상깊었다”며 현장에서 체험 소감을 밝혔다.

이날 행사에는 서울시청소년상담복지센터, 서울시학교밖청소년지원센터, 서울시약사회, 시립노원아이존센터, 용산경찰서, 양천경찰서, 고려대학교 등 다양한 기관이 참여해 청소년 맞춤형 체험프로그램을 마련했다.

서울시청소년상담복지센터는 스트레스 해소 게임 프로그램을 통해 청소년들의 자연스러운 참여를 이끌어냈으며, 서울시학교밖청소년지원센터는 식물과 함께하는 치유형 원예활동 프로그램 ‘네 마음을 보여줘’를 운영해 참가자들의 긍정적인 반응을 얻었다.

서울시약사회는 ‘마약에 만약은 없어요’를 주제로 불법 마약 예방 캠페인과 약사 직업 체험 프로그램을 운영했고, 시립노원아이존센터는 디지털 미디어 과의존 예방을 위한 체험의 장을 마련했다.

용산경찰서, 양천경찰서는 학교폭력 및 범죄 예방 체험과 경찰 직업 체험프로그램과 위기 신호 인식 캠페인 및 중독 예방프로그램을 각각 운영했다.

체험부스 외 물빛무대에서는 청소년 마음건강 증진을 위한 토크콘서트를 통해 청소년들의 고민과 스트레스, 진로에 대한 솔직한 이야기를 나누는 소통의 시간이 이어졌다. 부모들과 함께 참여한 청소년들도 무대에 올라 평소 지니고 있던 고민거리를 털어놓고 웃음으로 해결방법을 찾아가는 흐뭇한 모습을 보였다.

하하와 함께하는 힐링공연, 분위기 최고조

이날 행사의 백미는 초대가수 하하가 청소년, 부모들과 함께 즐기는 힐링공연이었다. 1시간 남짓 하하의 공연은 시종일관 참관객들과 호흡을 함께하는 시간으로 이어지면서 현장의 분위기를 뜨겁게 달궜다.

이어진 청소년 댄스·보컬 경연대회에서는 10개 팀의 전국 청소년 참가자들이 자신의 끼와 재능을 마음껏 발산하며 친구, 가족 등 관람객들로부터 큰 박수와 응원을 받았다.

한편 상담부스에서는 전문 상담사들이 청소년들의 스트레스와 정서 상태를 점검하는 현장상담과 함께 필요 시 전문기관 연계 안내도 함께 제공했다. 청소년들이 부담 없이 상담에 참여할 수 있도록 체험형 콘텐츠와 자연스럽게 연계 운영한 점이 좋은 평가를 받았다.

주최 측은 “이번 행사를 통해 청소년 마음건강 문제를 보다 친숙하고 일상적인 방식으로 접근할 수 있도록 했다”며 “체험·상담·공연을 융합한 통합축제로 기획한 것이 청소년들과 관람객들의 호응을 끌 수 있었다”고 말했다.