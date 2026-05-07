중부사령부, 이란 유조선에 발포 사실 공개…“봉쇄 계속 집행”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미군이 해상봉쇄를 뚫고 이란으로 복귀하려던 유조선에 발포해 선박을 불능화했다고 밝혔다.

대(對)이란 군사작전을 주도하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 6일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 미 동부시간 기준 이날 오전 9시께 국제수역을 지나 오만만의 이란 항구로 향하던 유조선 ‘하스나’호에 대해 봉쇄 조치를 집행했다고 발표했다.

중부사령부는 빈 유조선인 하스나호에 여러 차례 경고 방송을 했지만 선박이 이에 응하지 않았고, 이후 20㎜ 기관포를 발사해 방향타를 무력화했다고 설명했다.

이번 작전은 에이브러햄 링컨 항공모함에서 출격한 F-18E 슈퍼호닛 전투기가 수행했다. 하스나호는 이란산 석유를 제3국에 하역한 뒤 탱크를 비운 채 이란으로 복귀하던 중이었던 것으로 전해졌다.

중부사령부는 “하스나호는 더 이상 이란으로 항해하지 않고 있다”며 “이란 항구를 드나드는 선박을 대상으로 한 미국의 봉쇄 조치는 계속 전면 시행되고 있다”고 밝혔다.

미국은 지난달 13일 오전 10시를 기해 이란 항구를 통한 선박 이동을 차단하는 해상봉쇄에 돌입했다. 이는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞선 역(逆)봉쇄 차원이었다.

도널드 트럼프 대통령의 중국 방문을 앞두고 미·이란의 종전 합의가 임박했다는 관측이 나오지만, 미국은 이란에 경제적 압박을 가하는 해상봉쇄는 합의가 최종적으로 완료될 때까지 이어갈 방침이다.

트럼프 대통령은 미군의 해상봉쇄와 관련해 “종전 합의 서명이 있을 때까지 열지 않을 것”이라고 여러 차례 공언해왔다.