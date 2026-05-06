- 자신만의 질문으로 고정관념 깨고 창의성 높여 - AI 급격한 발전 따른 절대적 의존은 경계해야

[헤럴드경제=구본혁 기자] “알파고와 대국하면서 우물안 개구리였나 하는 생각이 들었다. AI는 기존 바둑의 정석이라는 고정관념을 깨고 새로운 수를 제시한다. AI가 던지는 메시지를 잘 캐치하는 것이 중요하다.”(이세돌 UNIST 특임교수)

“AI의 참신한 발상으로 바둑이 더욱 발전했다고 본다. 인간도 AI에 대한 격차를 줄이기 위한 노력을 해야만 한다.”(이창호 국수)

한국 바둑을 대표하는 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수와 이창호 국수는 6일 열린 ‘UNIST 오픈스테이지 1’ 토크콘서트 기자간담회에서 AI 시대 바둑의 수읽기와 복기를 바탕으로 판단력, 창의성, 끈기의 의미를 설명했다.

한 판의 바둑에는 계산과 직관, 결단과 책임, 복기와 재도전이 모두 담겨 있다. 이미 주어진 답을 빠르게 외우는 능력보다, 스스로 질문을 만들고 끝까지 몰입하는 힘이 중요해지는 AI 시대 교육 방향과 맞닿는다. 이번 행사는 UNIST가 새롭게 출범한 GRIT인재융합학부 운영 취지와 인재상을 대중에게 알리는 첫 공개 프로그램으로 기획됐다.

이창호 국수는 흔들림 없는 집중력과 정확성으로 장기간 세계 정상을 지켰고, 이세돌 UNIST 특임교수는 알파고와의 대국으로 인간의 직관과 창의성을 전 세계에 각인시킨바 있다.

이창호 국수는 “좋은 수는 대개 흔들리는 순간에 나온다”며 “끝까지 생각하고 버티는 시간이 결국 실력을 만든다”고 말했다. 이세돌 교수는 “창의적인 수는 갑자기 떠오르는 것처럼 보이지만, 그 뒤에는 수없이 부딪히고 실패한 시간이 있다”며 “남이 보지 못한 길을 보려면 먼저 자기만의 질문이 있어야 한다”고 했다.

바둑은 AI의 충격을 가장 먼저 겪은 분야다. AI는 훈련 방식과 복기 문화, 포석의 상식까지 바꿨다. 그러나 두 기사는 AI가 더 많은 답을 보여줄수록, 인간에게 필요한 것은 그 답을 이해하고 자기 판단으로 옮기는 능력이라고 역설했다.

이세돌 교수는 “AI가 강하다는 사실보다 중요한 것은, 사람이 그 답을 보고 무엇을 다시 물을 수 있느냐”라며 “낯선 상황에서 자기 생각으로 선택을 내리는 판단력이 필요하다”고 강조했다. 이창호 국수도 “정답을 보는 것과 그 정답에 이르는 길을 이해하는 것은 다르다”며 “AI가 좋은 수를 알려줘도, 그것을 자기 것으로 만드는 과정은 사람이 해야 한다”고 부연했다.

이들은 AI의 급격한 발전에 따른 절대적 의존은 경계해야만 한다고 의견을 모았다.

이세돌 교수는 “스스로의 생각의 주도권을 뺏기지 않는 선에서 AI를 활용해 나간다면 긍정적이라고 본다”면서 “다만 소수의 집단이 AI라는 좌지우지하는 상황을 경계해야 한다“고 말했다.

이창호 국수는 “자신만의 스타일을 만든 상태에서 AI의 도움을 받으면 실력향상에 큰 도움이 될 것“이라면서 ”다만 AI에는 좋고 나쁜 면이 공존하기 때문에 인문학 등 기초가 닦여 있어야만 위험을 충분히 대비할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 신설된 GRIT인재융합학부는 학생이 전공과 교육과정을 직접 설계하는 미래형 교육 모델이다. 입학생은 기존 학과를 고르는 대신 자신의 연구 질문과 관심 분야, 진로 목표를 바탕으로 학업 경로를 짠다. 수업은 프로젝트 기반 탐구교육(PBI)으로 운영되며, 학생마다 전담 교수가 배정돼 1대1로 학업과 탐구를 지도한다.

박종래 UNIST 총장은 “대학은 학생이 자기 질문을 만들고, 실패를 견디며, 스스로 해법을 찾아가는 역량을 길러줘야 한다”며 “이번 행사는 바둑이라는 상징적 매개를 통해 인간 고유의 끈기와 창의성, 판단력이 미래 인재의 핵심 조건임을 확인한 자리”라고 밝혔다.