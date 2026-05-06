[헤럴드경제=최원혁 기자] 재결합으로 화제를 모은 걸그룹 ‘I.O.I (아이오아이)’의 뮤직비디오 티저가 동성 간 키스로 화제다.

6일 아이오아이 ‘갑자기’ 뮤직비디오 티저 영상이 첫 공개됐다.

영상에는 민트 색상 드레스를 입고 팔짱을 낀 채 벽에 기대고 서 있는 김도연에게 핑크 드레스를 입은 전소미가 다가가 짧은 키스를 하는 장면이 담겼다.

이후 전소미는 다시 문을 닫고 나갔고 김도연은 전소미의 갑작스러운 뽀뽀를 받은 후 놀란 표정으로 입을 막고 주저앉은 모습을 연출했다.

영상을 접한 팬들은 “진짜 노래 제목 잘 표현했네”, “컴백 제대로 한다”, “옛 콘셉트로 밀고 나가지. 왜 동성애 콘셉트를 잡은 거냐”, “재결합 기대했는데 동성 키스라니”등 다양한 반응을 보였다.

한편 아이오아이는 올해 데뷔 10주년을 기념해 공식적으로 재결합을 알려 화제가 됐다. 오는 19일 새앨범 ‘아이오아이: 루프’를 발매하고, 이달 29일부터 31일까지 콘서트를 진행한다.