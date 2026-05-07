[헤럴드경제=정대한 기자] 하이볼 열풍과 함께 가격 부담이 낮은 스카치 위스키 시장이 주목받는 가운데 일본 스카치 위스키 판매량 1위 브랜드 ‘화이트홀스’가 국내에 진출했다.

화이트홀스는 19세기 스코틀랜드 아일라 지역의 라가불린 증류소를 기반으로 한 맥키(Mackie) 가문이 만든 블렌디드 스카치 위스키다. 라가불린 원액을 블렌딩에 활용해 스모키한 풍미가 뚜렷하며 탄산수와 섞으면 청량한 맛을 구현한다.

2024년 IWSR 기준 일본 스카치 위스키 판매량 1위를 기록했으며 현지 이자카야에서 튀김·구이 등 기름진 음식과 곁들이는 하이볼 위스키로 자리 잡았다. 피트향이 느끼함을 잡고 입안을 정리해주는 ‘팔레트 클렌저’ 역할이 인기 비결로 꼽힌다.

화이트홀스는 과거 한국에도 ‘백마표 위스키’라는 이름으로 수입된 바 있다. 개화기 경성의 신문물 소비층 사이에서 언급됐으며 ‘모던 보이’들 사이에서 선풍적인 인기를 얻은 것으로 전해진다. 약 한 세기 만에 1만원대의 합리적인 가격으로 재출시되면서 관심이 쏠리고 있다. 유통업계 전반에서 확산되는 뉴트로 소비 흐름과도 맞닿아 있다.

현재 국내 스카치 위스키 시장에서는 화이트홀스 외에도 ‘블랙앤화이트’, ‘티처스’ 등 가성비 제품들이 하이볼 문화 확산과 함께 꾸준히 인기를 끌고 있다.