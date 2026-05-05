[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 관광객 유치 확대와 체류형 관광 활성화를 위해 5월부터 ‘2026년 포항관광 시티투어’를 본격 운영한다고 5일 밝혔다.

올해 시티투어는 관광 수요가 높은 화·목·토요일에 집중 운영하며 이용 유형별로 1박 2일, 30인 단체, 퐝퐝코스(평일예약형, 주말순환형), 여름 한정코스(7~8월 운영) 등으로 구성한다.

‘퐝퐝 코스’는 기존 남·북구로 분리 운영되던 코스를 하나로 통합했다.

이를 통해 구룡포 일본인 가옥거리, 과메기박물관, 호미곶광장, 죽도시장, 영일대해수욕장, 스페이스워크를 한 번에 둘러볼 수 있도록 개편했다.

또 퐝퐝 코스 평일예약형의 경우 기존 15인에서 10인으로, 단체코스는 35인에서 30인으로 낮췄다. 특히 퐝퐝 코스 주말순환형은 최소 인원 제한을 폐지했다.

또 올해 도입한 코레일 연계 예약시스템을 통해 열차 승차권 예매 시 시티투어 상품을 함께 예약할 수 있다.

포항 시티투어 이용 요금은 성인 기준 1박 2일 코스 1만 5000원, 퐝퐝코스와 여름 한정코스는 1만원이다. 예약 및 문의는 포항문화관광 홈페이지 ‘퐝퐝여행’에서 할 수 있다.

이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “올해 시티투어는 주요 관광지 중심으로 코스를 개편하고 관광객의 이용 편의를 개선해 접근성을 대폭 확대했다”며 “전통시장과 지역 골목 상권 방문을 통해 관광객의 소비를 촉진하는 등 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 운영하겠다”고 말했다.