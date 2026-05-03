[헤럴드경제=문영규 기자] JTBC 방송 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서 하차하는 배우 진태현이 “자신의 능력 부족 때문”이라며 심경을 밝혔다.

진태현은 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “감사 인사를 드리려고 이렇게 프로그램 관련 마지막 글을 남긴다”며 “지난주 며칠 저의 프로그램 하차 기사가 나오고 여러 포털과 커뮤니티, 유튜브에서 응원이 이어졌다”고 전했다.

그는 “모두 직접 다 찾아보진 못했지만 지인들이 보내줘서 보고 저도 여러 댓글, 컨텐츠, 커뮤니티를 찾아봤고 저에게는 큰 위로와 감사가 됐다”며 “매번 작품이나 방송으로 활약해야 하는데 항상 이런 개인적인 일들로 관심을 받다 보니 너무 감사하지만 부끄럽다”고 했다.

그는 “이제 세상은 ‘진정성’이라는 키워드가 가장 중요해지는 것 같아 그동안 아내와 진실하게 살려고 노력한 보람을 느낀다”면서 “개인적으로 섭섭하거나 속상한 부분은 전혀 없다”고 강조했다.

또한 “25년 전 방송국 공채 배우로 입사해 단역부터 주·조연까지 수많은 영화와 드라마를 찍으며 여기까지 온 것이라 이런저런 하차를 많이 겪어봤다”며 “이제는 지난 일이지만, 제 이름의 명찰이 있던 프로그램이고 제가 좋아하는 분들이 아직 남아 계셔서 종영 때까지 좋은 예능 프로그램이 되길 응원한다”고 했다.

진태현은 “마지막 녹화를 끝냈고 마무리했지만, 방송 분량을 2달 넘게 남긴 상황에서 공식 기사로 인해 이미 하차한 사람이 방송에 계속 나오는 어려운 상황이 됐다”며 “이젠 여러분들에게 부탁드리고 싶은 게 있다”고 말을 꺼냈다.

그는 “모든 게 제 능력 부족이고 제 탓”이라며 “사람에 대한 미움, 비난, 노여움과 분노는 우리 모두에게 안 좋은 것이라고 생각한다”고 했다.

그러면서 “1년 10개월, 그래도 제가 장점이 있었던 진행자였고 여러분도 인정해 주셨으니 멋지게 보내주셨으면 한다”면서 “‘성실했다, 고생했다’ 딱 거기까지만 해주시고 웃으며 배웅해달라”고 요청했다.

그는 “우리 모두 겉으로만 사람을 평가하는 그런 삶을 살지 말자”며 “감사하며 배려하고 사랑하고 애쓰며 살자. 안그래도 갈등,미움,시기,질투가 난무하는 세상에서 그게 우리 모두에게 좋은 일”이라고 덧붙였다.

한편 지난달 27일 JTBC ‘이혼숙려캠프’ 측은 재정비로 인해 진태현이 하차한다고 밝혔다. 이후 진태현은 매니저를 통해 하차 통보를 받았다고 설명했고, 진태현의 후임으로는 이동건이 합류하게 된다.