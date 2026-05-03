김부겸, 선거 필승 전진대회 진행 추경호, 개소식…장동혁도 참석

[헤럴드경제=홍성원 기자]6·3 지방선거를 한달 앞둔 3일 최대 격전지로 부상한 대구시장 선거에 나서는 김부겸 더불어민주당 예비후보와 추경호 국민의힘 예비후보가 본격적인 세대결을 펼친다.

김 예비후보는 이날 대구 북구 엑스코에서 열리는 ‘민주당 대구시당 지방선거 필승 전진대회’에 참석한다. 정청래 민주당 대표 등 당 지도부는 나오지 않는다.

김 예비후보는 전날 도심 유원지인 수성못을 돌며 지지를 호소하고, 거리공연에선 트로트 노래도 불렀다.

김 예비후보는 집권 여당 소속으로서 가질 수 있는 정책 추진력과 ‘개인기’를 절묘하게 조합하며 표심을 공략하고 있다.

그는 수성못에서 기자들에게 “대구가 (지역발전을 위한) 돌파구를 마련하기 위해 집권 여당 후보인 김부겸이 꼭 필요하다는 것을 시민들이 받아들일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

추경호 국민의힘 예비후보는 수성구 범어네거리에 마련한 선거사무소 개소식을 진행한다. 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 지도부를 비롯해 대구지역 전현직 국회의원들도 대거 참석할 예정이다.

이명박 전 대통령이 영상 축사로 힘을 보태고 이철우 경북도지사 예비후보는 추 예비후보와 함께 ‘보수 승리 퍼포먼스’를 한다.

추 예비후보 개소식에 공천 갈등을 빚었던 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장의 참석할지도 관심사다.

전날 추 예비후보와 국민의힘 대구지역 국회의원들은 대구시당에서 간담회를 하고 주 의원을 선거 캠프 총괄선대위원장으로 추대하기로 했다. 그러나 주 의원은 다른 일정 참석을 이유로 간담회에 모습을 보이지 않았다.