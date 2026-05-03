5월 10일까지 참여 업소 모집… 권역별 최소 1개소 선정 시설 개선·장비 지원부터 이용자 연계까지… 장애인 이용 편의 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]송파구 장애인들이 편리하게 이용한 미용실이 조성된다.

송파구는 지역 내 장애인 2만여 명의 이용 수요를 반영해 올해 처음으로 ‘장애인 친화 미용실’ 조성 사업을 추진한다.

구는 장애인이 물리적·심리적 불편 없이 미용 서비스를 이용할 수 있도록 돕기 위해 참여 업소를 오는 5월 10일까지 모집한다.

이 사업은 접근성을 지역 전반에 고르게 확보하기 위해 관내를 5개 권역으로 나누고, 권역별 1개소 이상을 포함해 총 5개소 이상의 참여 업소를 선정할 계획이다.

선정된 미용업소에는 약 200만 원 상당의 시설 개선과 장비, 운영 지원이 제공된다. 출입구 경사로 설치 등 접근성 개선과 이동식 세면대, 저소음 미용기기 등 장애 특화 장비가 지원된다.

또 ‘장애인 친화 미용실’ 인증 현판을 부착하고 구 홈페이지·SNS 홍보를 지원한다. 장애 응대 매뉴얼 제공과 복지시설 네트워크를 통한 이용자 연계도 함께 이뤄질 예정이다.

신청 대상은 송파구 소재 미용업소로, 장애인 서비스 제공 의지가 있고 지속 운영이 가능한 업소면 누구나 참여할 수 있다. 다만 1층 위치, 엘리베이터·자동문 등 편의시설을 갖춘 업소를 우선 선정할 예정이다.

구는 현장 실사를 거쳐 참여 업소를 최종 선정, 오는 7월부터 본격 운영에 들어간다. 이후 정기적인 모니터링과 이용 장애인의 의견을 반영해 운영 방식을 지속적으로 보완해 나갈 계획이다.

이와 함께 구는 발달장애인 가정을 위한 ‘우리 집 전담 미용사 지원사업’을 추진해 가정에서 미용 서비스를 받을 수 있도록 부모 대상 교육을 진행한 바 있다.

장애인이 비장애인과 함께 이용할 수 있는 환경 조성을 위해 경사로 설치 의무가 없는 시설에도 설치를 지원하는 등 접근성 개선 정책을 추진하고 있다.

송파구 관계자는 “장애인이 일상에서 겪는 작은 문턱을 낮추는 것이 자립 생활의 출발점”이라며 “누구나 편안하게 이용할 수 있는 생활환경을 확대해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 송파구청 장애인복지과로 문의하면 된다.