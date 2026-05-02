[헤럴드경제=장윤우 기자] 국민의힘 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 양향자 최고위원이 선출됐다.

2일 중앙당 공천관리위원회는 당원 투표(50%)와 일반 국민 여론조사(50%)를 합산한 결과 양 최고위원이 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 의원을 꺾고 최종 후보로 결정됐다고 밝혔다. 투표는 전날까지 이틀간 진행됐다.

양 후보는 삼성전자 최초의 고졸 출신 여성 임원으로 이름을 알린 인사다. 문재인 전 대통령이 더불어민주당 대표였던 2016년 여성 인재로 영입돼 정치에 입문했다. 민주당 출신 원외 인사가 국민의힘 광역단체장 후보가 된 셈이다.

양 후보는 본선에서 민주당 추미애 후보와 맞붙는다. 개혁신당 조응천 전 의원도 후보로 뛰고 있어 야권 단일화 여부가 변수로 떠오를 수 있다.

양 후보는 지난달 28일 경선 토론회 후 “여당 독주를 막고자 하는 세력은 어떤 세력이라도 함께해야 한다”고 말했다. 개혁신당과 조 후보 측은 현재 단일화 논의에 선을 긋고 있다.

국민의힘은 이날 경기지사 후보 확정으로 16개 시·도지사 선거 공천을 모두 마무리했다.