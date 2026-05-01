“통일은 폭력적, 안보는 숭미…인식 기막혀” 노동절 별다른 행보 없이 SNS만

[헤럴드경제=문혜현 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 1일 북한을 ‘조선민주주의인민공화국’이라고 부른 정동영 통일부 장관을 향해 “통일은 폭력적, 안보는 숭미(崇美), 정 장관의 인식이 기가 막히다”라고 비판했다.

장 대표는 이날 페이스북에서 이같이 말하고 “그렇다면 분단이 평화적이고 친북이 안보인가”라며 “북한을 ‘조선민주주의인민공화국’으로 부르고, 남북관계를 ‘한조관계’라고 부르자고 한다. 대한민국 헌법보다 김정은의 교시가 우선이다”라고 지적했다.

그는 “이런 사람이 한 때 민주당의 대통령 후보였다”면서 “이재명 대통령은 미국 내팽개치고 정동영 쉴드치기 바쁘다. 이재명과 민주당의 DNA에는 반미, 친북, 친중이 깊이 박혀있다”고 주장했다.

그러면서 장 대표는 “국민이 정신 바짝 차리고 심판해야 한다”면서 “우리 아들딸들, 김주애 수령님 모시고 ‘남조선민주주의인민공화국’에 살아야 할지도 모른다”고 적었다.

한편 이날 장 대표는 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 유세 등 별다른 행보 없이 SNS 메시지만 내놓고 있다.