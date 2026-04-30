30일 2030청년자문단과 MZ보드 통합발대식서 강조

김윤덕 국토교통부 장관은 30일 국토발전전시관에서 제4기 2030청년자문단과 제5기 MZ보드의 통합 발대식을 개최하고, 청년의 목소리를 정책에 적극 녹여내겠다고 강조했다.

청년자문단은 지난해 국토부 장관상을 받은 36명, MZ보드는 국토부 내부 저연차 직원 25명으로 구성돼 있다.

통합 발대식은 국토교통 정책에 청년의 시각을 더해줄 외부 자문그룹과 조직문화 혁신을 이끌 내부 젊은 실무자그룹의 결속과 시너지를 높이기 위해 통합 개최된 것이라고 국토부는 설명했다.

이 자리에서 청년자문단은 주거공급과 주거복지, 도시·건설, 교통안전·인프라, 미래모빌리티, AI혁신 등 6개 분과별 활동주제를 발표했다.

김 장관은 이 자리에서 “최근 중동 전쟁과 그로 인한 고유가 등 어려운 경제여건 속에서 청년들이 느끼는 경제적 부담은 상상을 초월한다”면서 “출퇴근 교통비와 주거비 부담 등 청년들이 현실에서 겪는 어려움을 덜어주는 것이 국토교통부의 절박한 과제이며 현장의 생생한 목소리와 참신한 제안을 정책에 녹여내겠다”고 밝혔다.

한편 김 장관은 앞서 29일 오후엔 새만금을 방문, 인프라 개발 현황과 현대차그룹 투자에 따른 새만금 개발 청사진 재수립 상황을 점검하는 등 현장 행보를 이어가고 있다. 새만금청을 찾은 자리에서 김 장관은 RE100 기반의 첨단산업 거점으로 육성하기 위해 새만금 계획을 종합적으로 재정립하고 대규모 투자계획에 대한 실질적인 지원방안을 반영, 신속한 사업추진이 이뤄질 수 있도록 할 것을 주문했다.