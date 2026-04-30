초록우산 아동복지연구소 ‘아동성장환경지표’

[헤럴드경제=나은정 기자] 경기 과천시가 전국에서 아동이 성장하기에 가장 좋은 환경을 갖췄다는 분석 결과가 나왔다.

아동복지전문기관 초록우산은 지난 1년간 재단 아동복지연구소가 주도해 전국 229개 시·군·구를 대상으로 아동 성장 환경을 분석한 ‘대한민국 아동성장환경지표’를 30일 발표했다. 민간 차원에서 전국 229개 지자체별 아동 성장 환경을 종합적으로 진단한 것은 이번이 처음이다.

연구소는 8만7851개의 공공데이터를 전수 조사해 아동 성장 환경의 기준이 되는 4개 영역(건강·교육·복지·지역사회)의 지표 12개를 선정하고, 그에 따라 종합점수를 산출했다.

건강 영역은 소아청소년과 전문의 비율, 아동 우울 진료 환자 비율, 아동 사망 중 자살 비율을 따졌고, 교육 영역은 초등학교 기초체력 미달 비율, 중학생 수학 학습성취 하위등급 비율, 중학생 영어 학습성취 하위등급 비율을 비교했다.

복지 영역은 기초생활 수급자 비율, 한부모 가정 수급가구 비율, 지역 학업중단 비율을 분석했고, 지역사회 영역에서는 어린이 교통사고 사상자 비율, 미취학아동 유치원 수용 비율, 아동인구 비율 증감 수준을 평가했다.

분석 결과 종합점수 1위는 경기 과천시(91.34점)가 차지했다. 이어 서울 종로구(88.01점), 대구 중구(87.01점), 서울 강남구(86.56점), 서울 서대문구(85.32점), 서울 서초구(84.84점), 서울 영등포구(84.80점), 서울 송파구(84.08점), 경기 하남시(83.64점), 서울 동작구(83.26점) 순으로 나타났다.

상위 10개 지역 가운데 9곳이 서울·경기로 수도권 집중 현상이 두드러졌다. ‘강남 3구’ 역시 상위권에 이름을 올렸다.

반면 종합점수가 가장 낮은 지역은 부산 중구(61.03점)로, 과천과는 30점 이상 차이가 났다. 경기 동두천시(63.97점), 전남 목포(64.12점), 충북 보은군(65.79점), 경남 통영(66.35점), 경북 영덕(66.39점), 전북 정읍(67.35점), 인천 남동구(67.68점), 충북 제천(68.03점) 등도 하위권에 포진됐다.

특히 최하위권인 ‘취약 지역’은 총 24곳으로, 경남 5곳, 전북 4곳, 전남 4곳, 인천 3곳 등 지방에 집중됐다. 경기도의 경우 8개 시는 상위 20%에, 5개 시는 하위 20%에 포함되는 등 같은 시도 내에서도 편차가 컸다.

재단은 “상위권은 교육, 복지, 지역사회가 결합해 아이들이 안정적으로 성장할 수 있는 환경이 형성됐고, 하위권은 기초학습, 생활 기반, 지역사회 인프라 취약이 겹치며 성장 조건이 구조적으로 약화했다”면서 “시·군·구 단위로 정책 수립이 필요하다”고 강조했다.

한편 강원 화천군, 경남 남해군, 경북 영주시의 경우 낮은 재정자립도에도 불구하고 지역 맞춤형 정책을 통해 상대적으로 양호한 점수를 받은 것으로 나타났다.