[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 안선영이 남편과 별거 이유에 대해 밝혔다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘안선영의 이중생활’에는 ‘안선영입니다, 그동안 말씀드리지 못해 죄송합니다’라는 제목의 영상이 게시됐다.

이 영상에서 안선영은 자신의 유튜브 채널 제목을 ‘안선영의 이중생활’로 짓게 된 것에 대해 “제가 캐나다 한 달, 서울 한 달을 왔다 갔다 하면서 살고 있다”라며 “실제로 1년 동안 토론토를 왕복했다”라고 말했다.

이어 “제가 기러기다, 보통 아빠들이 기러기를 하는데 제가 회사도 있고, 방송도 있고, 결정적으로 어머니가 많이 편찮아서 뿌리를 여기를 두고 아이를 키우려고 가지를 캐나다로 뻗었다”라며 “그런 것들을 가감 없이 보여주려고 한다”라고 말했다.

안선영은 “사랑은 상대방이 좋아하는 것 99가지를 하는 게 아니라 싫어하는 것 1개를 참고 안 하는 것”이라며 부부 갈등을 되짚었다.

이어 “바로(아들)가 가장 싫어하는 게 엄마랑 아빠가 다투는 것인데 (그런 모습을) 너무 많이 보여줬다”고 밝히며 자녀에게 미안함을 표현했다.

안선영은 “어떤 가정이나 그렇겠지만 같이 있는 게 데미지일 수도 있다”라며 “그렇다고 가족을 쉽게 해체할 수가 없다, 떨어져 있으면 나아지는 순간이 온다”라고 했다. 이어 “마침 그 계기가 아이가 하키라는 운동을 골랐고 유소년 선수 중에 트리플A 리그라고 진짜 전문 선수로 가는 구간이 있는데 입단테스트를 봐서 한 번에 붙었다”라고 했다.

안선영은 “캐나다로 아이가 가고 제가 한국에 있을 때는 아빠가 캐나다에 있고, 아빠가 볼일이 있으면 제가 캐나다를 간다”라며 “그렇게 따로 또 같이 지낸다”라고 말했다.

이에 대해 안선영은 “그게 우리의 가족”이라며 “각각으로 아이에게 충분히 사랑을 주고 그리고 아이의 모든 사소한 결정도 우리 둘이 상의를 한다, 그 어느 부부보다 더 대화를 많이 하고 아이를 위해서 서로 희생하고 양보하는 부모로 성장하는 과정 중에 있다”라고 얘기해 눈길을 끌었다.

한편 안선영은 지난 2013년, 3살 연하의 사업가와 결혼해 2016년 아들을 낳았다.