카카오페이증권이 청소년 불법도박 근절 캠페인 챌린지에 참여해 청소년 보호와 건전한 금융문화 확산에 힘을 보탰다.

카카오페이증권은 신호철(왼쪽) 대표가 서울경찰청이주관하는 ‘청소년 불법도박 근절’ 릴레이 캠페인에 동참했다고 30일 밝혔다. 이 캠페인은 청소년 사이에서 확산하는 불법 사이버도박의 위험성을 알리고 사회 전반의 경각심을 높여 피해를 예방하자는 취지의 공익 활동이다. 최근 금융권에서도 청소년 보호와 사회적 책무에 뜻을 함께하며 참여가 이어지고 있다.

신 대표는 남기천 우리투자증권 대표의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했다. 카카오페이증권은 “디지털 환경에 익숙한 청소년일수록 온라인 기반 불법도박에 노출될 가능성이 큰 만큼 사회적 관심과 예방 노력이 더욱 중요하다는 점에 공감해 캠페인에 동참했다”고 밝혔다.

신 대표는 “청소년을 노리는 불법 사이버도박은 미래 세대의 일상과 성장을 위협하는 중대한 사회문제”라며 “카카오페이증권 역시 건전한 금융문화 확산과 청소년 보호를 위한 사회적 활동에 지속적으로 동참하겠다”고 말했다. 문이림 기자