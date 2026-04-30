차세대 인포시스템 “SDV 첫 결과물” 차량 중앙 대화면 디스플레이 배치 직관적 UX·내비 조작 편의성 극대화

현대자동차그룹이 29일 서울 강남구 ‘UX 스튜디오 서울’에서 오는 5월 선보일 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’의 미디어 데이를 열고, 개발 콘셉트와 주요 특징, 향후 적용 계획 등을 발표했다.

플레오스 커넥트는 지난해 현대차그룹이 개발자 컨퍼런스인 ‘플레오스 25’를 통해 공개한 연구개발 버전의 양산 모델로 ▷대화면 디스플레이 ▷슬림 디스플레이 ▷인공지능(AI) 기반 음성 어시스턴트 ‘글레오 AI ▷개방형 앱 마켓 등을 적용해 차량을 스마트 디바이스화 한 것이 특징이다.

▶직관적 설계로 쉽고 안전한 사용=먼저 플레오스 커넥트는 차량 중앙에 배치된 대화면 디스플레이를 통해 차량의 주요 상태 정보를 확인하고, 내비게이션과 다양한 앱 서비스 기반의 편의 기능을 사용할 수 있도록 했다.

대화면 디스플레이는 기능에 따라 크게 두 영역으로 나뉜다. 좌측 ‘주행 정보 화면’은 전통적인 클러스터와 같이 속도, 경고등, 전비·연비 등 주행에 필수적인 정보를 상시 보여주고, 우측 ‘앱 화면’은 내비게이션, 미디어 시청, 차량 제어 및 설정, 콘텐츠 이용 등의 기능을 자유롭게 실행하고 탐색할 수 있다. 운전자는 앱 화면을 두 개로 분할해 동시에 서로 다른 두 개의 앱을 실행시킬 수 있으며, 앱 화면 전체를 활용해 미디어 콘텐츠를 즐길 수도 있다.

운전석 전방에는 시선의 이동 없이 속도, 미디어, 경로 등 주행에 필요한 핵심적인 정보를 빠르게 확인할 수 있는 슬림 디스플레이를 배치했다.

▶누구나 쉽고, 빠르고, 정확하게=내비게이션 사용성도 한층 개선됐다. 우선 기존 내비게이션 빅데이터를 분석해 사용 빈도가 높은 내비게이션 핵심 기능을 중심으로 화면과 메뉴 레이아웃을 재구성했다.

화면에 모듈형 인터페이스를 적용해 기존처럼 고정된 화면이 아닌, 운전자의 편의에 따라 화면을 자유롭게 구성할 수 있도록 했다.

모듈형 인터페이스 덕분에 운전자는 대화면 디스플레이에서 내비게이션과 다른 앱을 동시에 실행시킬 수 있으며, 플로팅 카드 형식으로 화면에 노출되는 전체 경로와 예상 도착 시간, 목적지 등의 중요 정보를 보다 직관적으로 인식할 수 있다.

현대차그룹의 내비게이션은 전국 각지에서 운행 중인 현대차·기아·제네시스 차량으로부터 수집되는 실시간 운행 데이터를 기반으로 하기 때문에 정확하고 빠른 길 안내를 제공한다.

AI 에이전트인 글레오 AI가 탑재된 것도 특징이다. 글레오 AI는 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 개발돼 사용자의 발화 의도와 대화 맥락, 주행 상황을 종합적으로 이해하고 보다 고도화된 음성 인식 명령을 수행한다.

직전의 대화 이력을 분석해 ‘거기’, ‘이 근처’와 같은 추상적인 표현도 정확히 이해할 수 있고, 완벽하지 않은 문장이나 다양한 지역의 사투리로 말해도 어투의 의도를 파악하고 대화한다.

뿐만 아니라, 동시에 여러 가지를 명령했을 때 이를 인식하고 순차적으로 처리하는 멀티 명령어 수행도 가능하다. 예를 들면, “글레오, 에어컨 끄고, 무드등을 숲속 느낌으로 바꿔주고, 라디오 켜줘.”라고 세 가지 요청을 한 번에 말해도 맥락을 정확히 파악하고 명령을 순차적으로 수행한다.

▶‘앱 마켓’ 통한 외부 서비스 확장=고도화플레오스 커넥트는 개방형 앱 생태계 ‘앱 마켓’을 적용했다. 앱 마켓은 차량 제조사가 출고 당시 제공하는 기능 외에도 고객이 원하는 외부 서비스 앱을 모아 제공하는 플랫폼이다.

오는 5월부터 플레오스 커넥트가 적용된 차량을 구입한 고객은 차량 전용으로 개발된 ‘네이버 오토’, ‘네이버 지도’를 비롯해 유튜브, 스포티파이, 지니 등 다양한 미디어 콘텐츠 서비스도 스마트폰 연결 없이 차량 안에서 직접 이용할 수 있다. 서재근 기자