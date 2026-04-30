5월 1~8일 현대 모터스튜디오 고양·부산서 진행 ‘넥소’ 주제로 현대차 x 티니핑 세계관 스토리 다양한 고객 체험 프로그램 마련

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차는 가정의 달을 맞아 ‘캐치! 티니핑’과 다시 한ㅜ번 손잡고 성장 세대 마케팅 프로그램 ‘유스 어드벤처 2026’ 전시를 개최한다고 30일 밝혔다.

SAMG엔터가 제작한 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’(이하 티니핑)은 유튜브·OTT 누적 조회수 13억 회를 기록한 인기 애니메이션으로, 해당 IP를 기반으로 제작된 영화 ‘사랑의 하츄핑’이 관객 124만명을 돌파하며 흥행에 성공한 바 있다.

이번에 선보이는 ‘유스 어드벤처 2026’은 오는 5월 1일부터 8월 2일까지 ‘현대 모터스튜디오 고양’과 ‘현대 모터스튜디오 부산’에서 진행될 예정이며 수소전기차 ‘넥쏘’를 주제로 현대차 x 티니핑 세계관 속 스토리와 다양한 체험 프로그램을 통해 성장 세대가 미래 에너지와 차량을 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 기획됐다.

먼저, 지난해에 이어 올해도 마련된 스핀 오프 필름 상영관에서는 현대차 연구원 사뿐핑이 만든 ‘넥쏘’를 도난당했다가 레이서 하츄핑과 친구들이 되찾는 에피소드를 담은 약 10분 분량의 영상 ‘하츄핑의 아슬아슬 수소 자동차 구출 작전’을 단독 상영할 예정이다.

현대차는 본격적인 전시 개관에 앞서 지난 27일 스핀 오프 영상 예고편을 공개하며 전시장에서 공개될 본편에 대한 기대감을 높였다.

아울러 ‘현대차 x 티니핑 체험존’을 마련해 티니핑 세계관 속 이야기를 따라, 티니핑과 함께 넥쏘의 원리를 재미있게 배우고 캠핑 체험도 즐길 수 있는 에듀테이닝 콘텐츠를 제공할 계획이다.

‘캐치! 티니핑 x 현대 스페셜 컬렉션’을 만나볼 수 있는 ‘굿즈 존’도 구성해, 완구와 차량용 아이템 등 총 11종의 키즈 컬렉션을 구매할 수 있도록 할 방침이다.

또한, 올해 10주년을 맞은 ‘현대키즈모터쇼’ 수상작 전시도 진행될 계획이다.

현대차는 어린이들의 순수하고 다채로운 상상력을 응원하는 취지의 ‘상상 속 미래도시’를 주제로 올해도 공모전을 진행했으며, 최우수 수상작 6점을 실제 작품으로 구현해 현대 모터스튜디오 고양 3층에 전시할 예정이다.

현대자동차 브랜드마케팅본부장 지성원 부사장은 “현대차는 앞으로도 성장 세대가 친근하게 공감할 수 있는 캐릭터와 프로그램을 활용해 상상력을 응원하는 커뮤니케이션을 지속할 예정”이라며 “미래의 잠재 고객인 어린이 세대와의 브랜드 친밀도를 제고하고 차세대 혁신을 위한 영감을 확보하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 현대차는 어린이날을 맞아 특별 프로그램도 선보인다. 5월 5일 어린이날 당일 현대 모터스튜디오 고양에서 티니핑 캐릭터가 직접 등장해 노래와 율동을 함께 즐기는 ‘캐치! 티니핑 싱어롱쇼’가 진행돼 현장을 찾은 어린이들과 가족들에게 다채로움 즐거움을 제공할 예정이다.