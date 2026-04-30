[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]호산대는 지난 23일 국민건강보험공단 대구동부지사(지사장 김인태)와 지역사회 보건의료 고급 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 김재현 호산대 총장과 김인태 국민건강보험공단 대구동부지사장이 참석했다.

이번 협약은 경북도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 단위 과제인 ‘현장실무형 고급인재 양성’의 일환으로, 호산대의 특화 분야인 헬스케어 계열(간호학과·물리치료과·방사선과)과 연계해 추진됐다.

양 기관은 지역사회 전문인력 양성을 위한 공동 협력 체계를 구축하고 생애 전주기 교육 발전을 위해 힘을 모으기로 했다.

주요 협약 내용은 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 정착을 위한 거버넌스 구축 및 운영, 지역사회 연계 교육과정 개발·개편을 통한 맞춤형 인재 양성, 지역사회 평생직업교육 고도화를 위한 관·학·산 협력사업 추진, 장기요양 고유사업과 연계한 사회적 가치 및 사회공헌활동 공동 추진, 지역주민의 건강 수준 향상 및 복지 증진 등이다.

특히 고등직업교육 활성화를 위한 인프라를 공유하고 호산대 헬스케어 계열 재학생을 위한 맞춤형 교육과정을 함께 개편함으로써 현장 실무형 전문인력 양성에 시너지를 낼 것으로 기대된다.

호산대 김재현 총장은 “우리 대학은 국민건강보험공단과 긴밀히 협력해 지역사회 건강 안전망을 구축하는 데 앞장서겠다”며 “대학의 헬스케어 인재 양성 노하우를 공단의 보건·정보·사회복지 시스템과 결합해 실무 중심의 맞춤형 프로그램을 운영하고, 의료복지 사각지대 해소에도 기여할 것”이라고 말했다.

국민건강보험공단 김인태 지사장은 “공단 취업을 꿈꾸는 학생들에게 생생한 현장 경험과 진로 탐색 기회를 제공해 지역 인재들이 미래 보건의료 전문가로 성장할 수 있는 든든한 사다리가 되겠다”고 화답했다.