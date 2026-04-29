월 25만원 저축, 10년 후 내 손에 1억 “청년이 부산에, 부산도 청년에 투자”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 1호 공약으로 청년 자산형성 프로젝트를 제시했다.

박 후보가 29일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 발표한 ‘복합소득 YES ! 기본소득 NO! 청년 1억 됩니다!’는 부산 청년이 매달 25만원씩 저축하면 10년 후 최소 1억원을 손에 쥐게 하는 구상이다. 혼자 모으면 3000만원이지만 부산시의 매칭과 ‘부산미래기금’ 운용수익 7000만원(시 2000만원, 민간개발 초과 이익+기금 등)이 더해지는 구조다.

1호 공약의 화두는 ‘복합소득 시대’다. 한 직장 월급만으로 인생을 설계하는 시대는 끝났고, AI와 자동화가 노동시장을 흔들며 월급격차보다 자산격차가 더 큰 세상이 됐다는 것이다. 노동소득·금융소득·지원소득을 동시 설계해 청년의 인생곡선을 그리겠다는 구상이다.

박형준 캠프 관계자는 “기본소득이 재분배라면, 복합소득은 함께 키우는 정책”이라며 “청년에게 용돈을 주는 게 아니라, 청년이 부산의 미래에 투자하고 부산도 청년의 미래에 투자하는 동행모델”이라고 설명했다.

“부산에 남는 것 자체가 자산이 된다”는 메시지도 전했다. 그동안 부산청년에게 서울행은 선호가 아니라 생존이었다. 좋은 일자리도, 자산형성도, 결혼과 주거가능성도 수도권에 몰려 있었기 때문이다. 박 후보는 이 오래된 방정식을 뒤집겠다고 선언했다. “현금은 쓰면 사라지지만, 자산은 청년의 내일을 끌고 간다”는 것이다.

그렇다고 무조건 퍼주는 정책은 아니다. 고교 졸업 무렵부터 저축·투자·신용·위험 관리를 교육하는‘부산형 금융시민’ 프로그램을 부산찬스 계좌와 연동해 운영하겠다고 밝혔다. 국제금융중심지로 도약하는 부산에 걸맞게, 자기 자산을 설계하는 금융주체이자 세계도시 부산시민으로 키우겠다는 구상이다.

청년에게는 첫 집, 첫 창업, 결혼·출산 종잣돈 ‘1억의 사다리’를, 부모에게는 자녀의 전세·결혼·창업 비용을 무게를 도시가 함께 지는 ‘노후 방파제’를 약속한다. 자녀의 출발선이 흔들리면 부모의 노후도 함께 흔들리는 현실을 끊어내겠다는 의지다.

박형준 후보는 “서울로 가야만 미래가 열리는 것이 아니라, 부산에 남아도 자산이 쌓이고 기회가 열리는 세계도시 부산을 만들겠다”고 밝혔다.