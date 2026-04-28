[헤럴드경제=조용직 기자] 세계 최대 종합격투기 단체 UFC는 28일 세르비아 MMA 연맹과 협력해 오는 8월 1일(현지시간) 세르비아 베오그라드의 베오그라드 아레나에서 UFC의 첫 베오그라드 대회를 개최한다고 발표했다.

해당 대회 ‘UFC 파이트 나이트 베오그라드’는 세르비아에 격투기 흥행을 일으키기 위해 UFC의 2026년 일정 중 가장 힘을 쓴 대회 중 하나로 전해졌다. 모회사 TKO가 세계 정부 및 민간 단체와 파트너십 네트워크를 확장하는 일환이다.

자국 세르비아 선수들이 이 대회 주축이 될 예정이다. UFC 웰터급 랭킹 13위인 우로스 메디치는 13승 3패의 전적을 자랑하며, ‘데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)’를 통해 UFC 계약을 따낸 두시코 토도로비치는 13승 6패의 전적과 웰라운드한 스타일을 바탕으로 미들급에서 활약하고 있다.

오스트리아 비엔나의 세르비아계 가정에서 태어난 라이트헤비급 랭킹 12위 알렉산다르 라키치는 경험 많은 강자다. 이들은 함께 세계 무대에서 세르비아의 세계적 수준의 MMA 실력을 여실히 보여주고 있다.

데이나 화이트 UFC 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “항상 UFC를 세계 구석구석에 알리고 싶었다”며 “세르비아가 우리의 다음 행선지”라고 밝혔다. 이어 “유럽 팬들의 열정은 정말 대단하며, 베오그라드에서 첫 무대를 열어 세계 최고 수준의 경기를 선보일 날이 정말 기대된다”고 기대감을 드러냈다.

루카 니콜리치 세르비아 MMA 연맹 회장은 “MMA는 세르비아에서 공식 스포츠이며, 우리 선수들은 마땅히 받아야 할 존경을 받고 있다”며 “UFC를 베오그라드로 초청함으로써, 세르비아가 MMA 커뮤니티를 얼마나 확고하게 지지하고 있는지 전 세계에 보여주고 싶다”고 포부를 드러냈다.