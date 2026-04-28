일부 라인 외주 전환…말레이 공장 폐쇄 한국총괄 진단도 진행

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성전자가 위기에 빠진 가전 사업을 되살리기 위해 대대적인 체질 개선에 나선다. 수익성이 낮은 일부 가전 생산라인을 폐쇄하고 외주로 전환하는 것이다.

28일 업계에 따르면 삼성전자 가전 사업을 맡고 있는 DA사업부는 최근 임직원 대상 경영설명회에서 지속가능한 성장 동력을 확보하기 위한 방안을 제시했다.

이번 계획에는 식기세척기·전자레인지 등 일부 가전 생산라인을 폐쇄하고, 외주 생산으로 전환하는 내용이 포함됐다. 1989년 이후 주요 해외 생산거점 역할을 맡아온 말레이시아 공장도 폐쇄하기로 결정했다.

삼성전자 가전 사업은 중국발 저가 공세, 주요 부품 원가 상승 등 악재로 어려움을 겪고 있다. 삼성전자는 고수익 기반을 확보하기 위해 비스포크 시리즈 세탁기와 냉장고, 에어컨 등 전략 제품에 역량을 집중하기로 했다.

이와 동시에 냉난방공조(HVAC), 구독서비스 등 고성장 사업 확대도 병행한다. 특히 미래 먹거리인 HVAC 사업은 지난해 인수한 독일 플랙트그룹과 함께 중앙공조 분야를 집중 공략한다. 중앙공조 시장은 연평균 9% 이상 고성장할 것으로 전망된다.

한편, 삼성전자는 지난달 말부터 국내 TV와 생활가전, 스마트폰 판매 및 영업을 도맡는 한국총괄에 대한 경영진단도 착수했다. 업계에 따르면 이번 진단은 삼성전자 사업지원실 내 경영진단팀이 아닌 디바이스경험(DX)부문 경영진단팀이 이끈다. 삼성전자는 경영 진단을 통해 영업조직 비용 구조를 전면 재설계할 것으로 관측된다.