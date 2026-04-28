인재개발원, 전국 공무원 대상 현장 교육 시작… 민관 협력 교육관광 확대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자]경남도가 남해안 ‘이순신 승전길’을 단순한 도보 탐방로를 넘어 전국적인 리더십 교육 거점으로 키운다.

경남도는 이순신 승전길을 교육관광 콘텐츠로 확장하고, 경상남도인재개발원의 신규 교육과정으로 편성해 본격 운영에 들어간다고 28일 밝혔다.

도 인재개발원은 이순신리더십 국제센터에 위탁해 전국 국가·지방직 공무원과 공공기관 직원 30명을 대상으로 현장 집합교육을 진행한다. 충무공 탄신일인 이날부터 3일간 이어지는 이번 과정은 해군사관학교 군항 탐방, 승전길 현장 체험, 리더십 특강 등으로 구성됐다.

이번 교육은 기존 걷기 중심의 관광 자원을 공직자 역량 강화 프로그램과 결합해 교육적 가치를 높였다는 평가다. 도는 이를 위해 서울 소재 이순신포럼, 서울여해재단 등 민간 단체와 협력체계를 구축하고 이순신 승전길 알리기에 주력하고 있다. 통영문화재단 역시 특강과 탐방을 연계한 ‘이순신 리더십 아카데미’를 24회 운영하는 등 민관 협력 프로그램이 활성화되는 추세다.

경남도는 앞으로 교육기관, 문화재단, 시민단체와 손잡고 이순신 승전길을 전국적인 리더십 교육 브랜드로 정착시킬 방침이다.

김재출 경남도 남해안과장은 “이순신 승전길은 그 자체로 살아있는 리더십 교재”라며 “국내외 방문객이 이 길에서 충무공의 정신을 배우는 대표 교육관광 콘텐츠로 발전시키겠다”고 말했다.