美 관세 부과에도 10분기 연속 매출 1조원 프리미엄 신제품·고인치 타이어 중심 믹스 개선

[헤럴드경제=권제인 기자] 금호타이어는 지난 1분기 매출액 1조1678억원, 영업이익은 1470억원으로 집계됐다고 28일 공시했다. 매출액은 전년 동기 대비 3.2% 감소했지만, 영업이익은 0.3% 증가했다.

1분기에는 북미, 유럽 시장을 중심으로 신차용(OE) 타이어 공급과 고수익 타이어를 비롯한 교체용(RE) 타이어 판매가 동반 성장했다.

이에 따라 미국 관세 부과 등 대외 여건 악화에도 불구하고, 프리미엄 신제품 및 고인치 타이어 중심의 전략적 믹스 개선을 통해 안정적인 매출과 수익성을 유지했다.

금호타이어는 2023년 4분기 이후 10분기 연속 분기 매출 1조원 이상을 유지하고 있다.

1분기 집계 결과 18인치 이상 고인치 제품 비중은 45.1% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 전기차(EV) 타이어 공급 비중은 20.6%를 달성했다.

금호타이어는 올해 실적 가이던스로 매출액 5조1000억원 달성, 18인치 고인치 제품 판매 비중 47% 달성, EV 타이어 공급 비중 30% 확보 등을 제시한 바 있다.

금호타이어는 “미국 관세 적용, 중동 전쟁 등 비용 증가 요인이 발생하고 있으나 글로벌 매출 확대 및 고수익 제품 중심의 질적 성장이 지속되고 있다”며 “또한, 현재 추진되고 있는 함평 및 유럽공장 건설을 통해 한국-유럽-북미를 잇는 글로벌 생산체계를 본격적으로 구축하며 이를 기반으로 글로벌 시장 확장과 수익성 확보에 집중해 나갈 계획”이라고 말했다.