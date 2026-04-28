SK㈜ 지분율 66.7% → 71.2%

[헤럴드경제=한영대 기자] SK그룹 지주사인 SK㈜는 28일 4000억원을 투자해 재무적투자자(FI)가 보유한 SK에코플랜트 보통주와 전환우선주(CPS)를 인수한다고 밝혔다.

SK㈜가 보통주와 전환우선주 일부를 매입할 경우 SK에코플랜트에 대한 지분율은 현재 66.7%에서 71.2%로 높아진다. 이는 SK에코플랜트가 확보한 반도체 밸류체인의 높은 성장 잠재력을 SK㈜ 기업가치에 연결, 주주 가치를 극대화기 위한 전략이다.

같은 날 SK에코플랜트는 약 6500억원 규모의 잔여 전환우선주를 인수하기 위한 임시주총소집 등 절차를 개시했다.

SK에코플랜트는 2024년 반도체 사업을 영위하는 에센코어와 SK에어플러스를 편입한 바 있다. 지난해에는 SK트리켐, SK레조낙, SK머티리얼즈제이엔씨, SK머티리얼즈퍼포먼스 등 반도체 소재 기업 4개사를 추가한 바 있다.

SK에코플랜트는 그동안 역량을 증명해 온 반도체 생산시설(FAB) EPC(설계·조달·시공) 사업에 더해 AI 데이터센터 부문으로 비즈니스 모델을 확장했다. 이를 통해 AI 인프라 설루션 공급자로서 입지를 공고히 한다는 방침이다. SK에코플랜트가 향후 그룹 반도체 밸류체인 내 핵심 멤버사로서 사업 경쟁력을 강화할 시 SK㈜의 기업 가치 또한 함께 상승할 것으로 기대된다.

SK㈜ 관계자는 “앞으로도 SK그룹의 지주사로서 반도체, AI 인프라, 에너지설루션 등을 중심으로 포트폴리오 리밸런싱을 적극 시행해 기업가치를 높여 나가겠다”고 말했다.

한편, SK㈜는 지난달 국내 지주사 최대 규모인 발행주식 전체의 약 20%에 달하는 자사주 소각을 결의했다. 지난해 연간 배당금도 전년 대비 14% 올린 8000원으로 확정했다.