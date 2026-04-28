“국가와 국민 위해 역할하기 바란다” ‘아산을 출마’ 전은수 의원면직 재가도 완료

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 28일 6·3 재보궐선거 부산 북갑 출마가 유력한 하정우 AI 미래기획수석 사직서를 재가했다고 청와대가 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 공지를 통해 이같이 말했다. 이 대통령은 하 수석의 사직서 제출을 두고 “어려운 결정 존중한다”면서 흔쾌히 수락했다고 한다.

이어 이 대통령은 “어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다”고 덧붙였다고 강 대변인은 전했다.

강 대변인은 또 “전은수 청와대 대변인과 김성범 해수부 차관의 의원면직 재가도 완료됐음을 알린다”고 했다.

전 대변인 또한 6·3 재보궐선거에서 강훈식 대통령 비서실장의 지역구였던 충남 아산을 출마를 위해 사직서를 제출한 것으로 알려졌다.

김 차관 또한 제주시장에 출마하는 위성곤 더불어민주당 의원 지역구인 서귀포시 재보궐선거에 출마할 전망이다.