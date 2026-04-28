[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 송도국제도시 6·8공구 문화공원에 핵석 조각공원 및 전시관과 핸드백 박물관이 조성된다.

인천광역시는 28일 사업에 참여하는 조각가, 시몬느 등과 양해각서를 체결하고 운영 방안, 협의체 구성 합의, 향후 절차 등을 논의했다.

핵석 조각공원은 김창곤 조각가와 시몬느 박은관 회장이 보유한 수만 년의 세월을 견딘 화강암인 ‘핵석’으로 제작한 높이 4~18m의 대형 조각 작품 50여 점을 무상 기부로 조성된다.

핵석은 오랜 시간 자연 속에서 형성된 화강암으로 독특한 형태와 질감을 지닌 자연 유산이자 예술적 가치가 높은 소재다.

핸드백 박물관은 16세기부터 현대에 이르기까지 핸드백의 역사와 디자인 변천, 제작 과정 등을 소개하는 전시공간으로 조성된다.

핵석 전시관에는 야외 조각공원에 전시된 핵석 작품의 제작 과정의 의미, 미니어처 등을 설명하는 공간으로 탄생된다.

핸드백 박물관과 핵석 전시관은 시몬느에서 건축비 전액을 부담해 건립한 후 인천시에 기부채납할 예정이다.