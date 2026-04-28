대전~남해선·CTX 신공항 연결 등 창원·부산 넘어 도내 전역 균형발전

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보는 28일 내륙과 군 단위 지역을 잇는 ‘경남 철도망 2단계 구상’을 발표했다. 전날 제시한 4대 광역철도망에 이어 도내 전역의 철도 접근성을 높여 지역 균형발전을 추진하겠다는 구상이다.

김 후보는 이날 MBC경남 ‘좋은아침’ 인터뷰에서 ▷대전~남해선 철도 ▷창녕~창원~가덕도신공항 CTX ▷진주~사천 우주항공선 등 3개 노선을 추가 추진하겠다고 밝혔다.

이번 구상은 창원·부산 중심의 교통망을 내륙과 비도시권까지 확대하는 데 초점을 맞췄다. 김 후보는 “수도권은 광역철도와 GTX로 촘촘히 연결돼 있지만 경남은 여전히 교통 소외지역이 많다”며 “철도 사각지대 해소는 청년들의 출퇴근과 취업 기회를 넓히고 지역 균형발전을 이루기 위한 필수 과제”라고 말했다.

대전~남해선은 충청권과 함양·산청·하동·남해를 직접 연결해 남해안 관광·물류 축을 구축하는 노선이다. 창녕~창원~가덕도신공항 CTX는 대구산업선을 창원과 가덕도신공항까지 연장해 북부경남의 공항 접근성을 높이고 산업·물류 연계를 강화하는 내용이다. 진주~사천 우주항공선은 우주항공산업 거점 간 접근성을 높이기 위해 제안됐다.

김 후보는 전날 발표한 서부경남 KTX 등 4대 광역철도망을 ‘성장의 대동맥’, 이날 제시한 노선을 ‘생활 철도망’으로 규정했다. 그는 “군 단위와 내륙 지역도 함께 성장하는 교통체계를 만들겠다”며 “경남 어디에 살든 교통 때문에 기회를 잃지 않는 환경을 구축하겠다”고 말했다.

현실성 논란과 관련해서 그는 “국가철도망 계획 반영과 경제성 검토를 거쳐 단계적으로 추진하겠다”며 “단순한 선거용 공약이 아니라 경남 미래 10년을 준비하는 중장기 교통 비전”이라고 밝혔다.